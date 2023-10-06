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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة رياضية أوتوماتيك موديل 2017 بسعر لقطة

سينوفا X25 موديل
سينوفا X25 موديل 2017

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، ويضم السوق المصري العديد من الخيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية، أو من ناحية التصميم الهندسي بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية.

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وتعتبر السيارة سينوفا X25 واحدة من من الطرازات الرياضية، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث ظهرت احد اصدارتها للبيع عبر الانترنت في حالة الـ"مستعمل" مع موديلات 2017، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 119 الف كيلومتر.

 سينوفا X25 موديل 2017 

وتأتي السيارة بالعديد من التجهيزات ابرزها ناقل سرعات اوتوماتيك، يعمل بتقنية الدفع الامامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع وجود مكيف هواء، وشاشة تعمل باللمس لعرض التطيقات الحديثة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

 سينوفا X25 موديل 2017 

وتضم السيارة سينوفا X25 نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفرش جلد، ومدخل AUX و USB، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وانذار مانع للسرقة، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب.

 سينوفا X25 موديل 2017 

وتتمتع السيارة سينوفا X25 بعدد من وسائل الحماية والامان ومنها، وسائد هوائية AIRBAGS، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى تصميم خارجي انيق يضم مصابيح امامية حادة، ومصابيح ضباب، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود اللامع، ومرايات مدعومة باشارات ضوئية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

 سينوفا X25 موديل 2017 

سعر السيارة سينوفا X25 موديل 2017 

 

ظهرت السيارة سينوفا X25 موديل 2017 للبيع عبر الانترنت بسعر يبلغ 300 الف جنيه، وننصح بفحص السيارات المستعملة جيدًا قبل الشراء، من قبل المراكز المتخصصة، لضمان الحالة العامة والتأكد من كفاءة القدرات الفنية.

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