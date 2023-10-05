فرق 36 ألف جنيه .. إم جي ZS بحالة الزيرو

تقدم شركة ام جي العديد من السيارت داخل السوق المصري، منها النسخة ZS موديل 2023 التي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتمطرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 804,990 للفئة الاولى COMFORT.

ام جي ZS 2023

وجاءت الفئة الثانية COMFORT - ACC بسعر رسمي يبلغ 839,990 جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات LUXURY موديل 2023 إلى 839,990 جنيه، علمًا أن جميع الفئات تأتي بنفس القدرات الفنية عدا بعض التجهيزات بحسب كل فئة.

ام جي ZS 2023

وظهرت السيارة ام جي ZS للبيع بواسطة احد الصفحات المتخصصة في مجال السيارات عبر الانترنت، حيث تحمل موديل 2023 وعدد كيلومترات قدرها 19 الف كيلومتر فقط، حيث تباع بحالة الزيرو فهي لم تستخدم من قبل او يتم ترخيصها.

ام جي ZS 2023

وتباع السيارة ام جي ZS موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 840 الف جنيه، اي بفارق يقدر بـ 36 الف جنيه عن سعرها الرسمي للفئة الاولى، في ظل وصول الاوفر برايس على هذه النسخة إلى 80 الف جنيه.

ام جي ZS 2023

مواصفات السيارة ام جي ZS 2023

تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات ومنها مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، فرش جلد، عجلة قيادة باور متعددة الوظائف، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مدخل USB وبلوتوث، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للابواب سنتر لوك، ونظام صوتي ترفيهي.

ام جي ZS 2023

وتضم السيارة عدد من وسائل الحماية مثل الوسائد الهوائية، ومكابح ABS و EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 119 حصان، و150 نيوتن متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيك 4 غيار دفع أمامي.