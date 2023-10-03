إم جي سايبرستر "كابورليه" الجديدة بقوة 544 حصانا بهذا السعر

كشفت شركة ام جي عن فتح باب الحجز للسيارة سايبرستر رودستر الكهربائية داخل السوق الصيني، حيث يتم تسليمها في نهاية العام الجاري، وكانت نقطة الانطلاق لهذه السيارة في عام 2021، وواصلت ام جي تشويق محبي تلك النسخة بعد سنوات، لتكشف عن مواصفاتها الفنية في مهرجان جودوود للسرعة الماضي.

ام جي سايبرستر

القدارت الفنية للسيارة ام جي سايبرستر

تقدم السيارة ام جي سايبرستر بمحرك كهربائي يستطيع ضخ 314 حصان، حيث يعمل عبر تقنية الدفع الخلفي، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعمل بمحرك كهربائي بقوة 340 حصانا بالناحية الخلفية، واخر بقوة 204 حصانا في المقدمة، بقوة اجمالية قدرها 544 حصانا.

ام جي سايبرستر

وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة ام جي سايبرستر الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية فقط.

ام جي سايبرستر

وتحتوي السيارة ام جي سايبرستر على مجموعة من التجهيزات ابرزها مقاعد من جلد الكانتارا الشهير، مع شاشة ثلاثية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، وفرامل يد كهربائية، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة، ومكيف هواء الكتروني.

ام جي سايبرستر

وتظهر السيارة ام جي سايبرستر بمقدمة حادة الشكل، حيث تتمتع بمصابيح أمامية تتسم بالشراسة، وجنوط رياضية بتصميم هندسي متعدد الاضلاع، واطلالة السقف المكشوف القابل للطي، وابعاد خارجية بلغت 4,533 مم للطول، و 1,912 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1,328 مم.

ام جي سايبرستر

سعر السيارة ام جي سايبرستر الجديدة كليًا

تشير التوقعات التي نشرتها الكثير من المواقع العالمية أن اسعار السيارة ام جي سايبرستر سيتم طرحها عالميًا بسعر 33 الف دولار، اي ما يعادل بالعملة المصرية نحو مليون و20 الف جنيه.