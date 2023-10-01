أوفر برايس جديد على أسعار إم جى 6 .. اعرف بكام

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

السيارة ام جى 6 موديل 2022

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة ام جى 6 موديل 2022 و موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان .

السيارة ام جى 6 موديل 2022

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة ام جى 6 موديل 2022 و موديل 2023 ، ما بين 40 الف و مليون 230 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

وتأتى السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

السيارة ام جى 6 موديل 2022

يبلغ متوسط استهلاك السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية .

وتضم السيارة ام جي 6 موديل 2022، بمصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية ، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ، خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي ، زجاج كهربائي ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكييف هواء مع مخارج خلفية ، جنوط رياضية 16 بوصة .

السيارة ام جى 6 موديل 2022

اما عن السعر الرسمى للسيارة ام جى 6 فياتى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 890,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2023 بسعر 929,990 جنيه

- أوتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2022 بسعر 930,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2022 بسعر 955,000 جنيه