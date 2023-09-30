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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الشعبة توضح حقيقة انخفاض مبيعات السيارات 70% في السوق المصرى

سيارات
سيارات

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان نسب المبيعات الخاصة بالسيارات انخفضت بمقدار 70% عن العام الماضى ، للعديد من الاسباب المتواجدة داخل السوق المحلى والعالمى .

سيارات 

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقدير نسب خفض مبيعات السيارات التى تقدر بـ 70% جاءت بناء على التقرير الاخير لمجلس معلومات سوق السيارات أميك ، والذى اكد على تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 69.8% لتسجل 36 ألفًا و845 مركبة، مقابل 122 ألفًا و318 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

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الاسباب التى ادت الى تراجع نسب المبيعات للسيارات داخل السوق المحلى

وأوضح زيتون، ان الاسباب التى أدت الى تراجع نسب المبيعات للسيارات داخل السوق المحلى للسيارات ، ياتى من اهمها ارتفاع الاسعار المبالغ فيه الذى يشهده السوق المصرى بشكل مستمر شبه اليومى ، وتوقف عملية الاستراد و سعر الصرف والحصول على العملة الصعبة لاتمام عملية الاستراد ، نتيجة الازمه العالميه والتى ترتب عليها ايضا ارتفاع أسعار السيارات عالميا .

استيراد السيارات 

وتابع عضو شعبة السيارات أن المخزون داخل السوق المصرى اصبح لا يوازى الطلب عليه ، مما أدى الى الارتفاع الجنونى فى الاسعار وبالتالى انخفاض نسب البيع لاكبر معدلاتها .

 

وأكد زيتون ، أن زيادة الأسعار للسيارات الجديدة " الزيرو " أدى إلى ارتفاع مماثل فى أسعار السيارات المستعملة والتى وصلت هى الأخرى إلى أرقام خيالية ، مما جعل هناك ركود عام فى نسب المبيعات داخل السوق ككل .

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وأنهى زيتون أن السوق المحلى المصرى للسيارات يحتاج إلى عدة عوامل حتى يعيد نشاطه مرة أخرى ، أهمها فتح الاستيراد لسد فجوة  العرض والطلب ، مؤكدا أن مبادرة المصريين بالخارج ستساعد على حل جزء من هذه الازمة خلال الفترة القادمة .

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