الشعبة توضح حقيقة انخفاض مبيعات السيارات 70% في السوق المصرى

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان نسب المبيعات الخاصة بالسيارات انخفضت بمقدار 70% عن العام الماضى ، للعديد من الاسباب المتواجدة داخل السوق المحلى والعالمى .

سيارات

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقدير نسب خفض مبيعات السيارات التى تقدر بـ 70% جاءت بناء على التقرير الاخير لمجلس معلومات سوق السيارات أميك ، والذى اكد على تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 69.8% لتسجل 36 ألفًا و845 مركبة، مقابل 122 ألفًا و318 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

الاسباب التى ادت الى تراجع نسب المبيعات للسيارات داخل السوق المحلى

وأوضح زيتون، ان الاسباب التى أدت الى تراجع نسب المبيعات للسيارات داخل السوق المحلى للسيارات ، ياتى من اهمها ارتفاع الاسعار المبالغ فيه الذى يشهده السوق المصرى بشكل مستمر شبه اليومى ، وتوقف عملية الاستراد و سعر الصرف والحصول على العملة الصعبة لاتمام عملية الاستراد ، نتيجة الازمه العالميه والتى ترتب عليها ايضا ارتفاع أسعار السيارات عالميا .

استيراد السيارات

وتابع عضو شعبة السيارات أن المخزون داخل السوق المصرى اصبح لا يوازى الطلب عليه ، مما أدى الى الارتفاع الجنونى فى الاسعار وبالتالى انخفاض نسب البيع لاكبر معدلاتها .

وأكد زيتون ، أن زيادة الأسعار للسيارات الجديدة " الزيرو " أدى إلى ارتفاع مماثل فى أسعار السيارات المستعملة والتى وصلت هى الأخرى إلى أرقام خيالية ، مما جعل هناك ركود عام فى نسب المبيعات داخل السوق ككل .

وأنهى زيتون أن السوق المحلى المصرى للسيارات يحتاج إلى عدة عوامل حتى يعيد نشاطه مرة أخرى ، أهمها فتح الاستيراد لسد فجوة العرض والطلب ، مؤكدا أن مبادرة المصريين بالخارج ستساعد على حل جزء من هذه الازمة خلال الفترة القادمة .