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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو معاك 350 ألف جنيه.. عربيات مستعملة بالسوق المصري

عربيات مستعملة بالسوق
عربيات مستعملة بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميًا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

تتميز بعض السيارات ، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها هى أيضا سواء "زيرو" او مستعملة .

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وخلال السطور التالية نتعرف على 5 سيارات بمتوسط سعر 350 الف جنيه داخل سوق السيارات المستعمل المصرى .

 

1- شيفروليه افيو

شيفروليه افيو

تستخدم شيفروليه أفيو موديل 2018 ، محرك سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان وعزم دوران 132 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شيفروليه أفيو موديل 2018 ، بطول 4.310 متر وعرضها 1.710 متر وارتفاعها 1.505 متر ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2.480 متر وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة الخلفية 400 لتر .

اما عن سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2018 ، داخل السوق المحلى فتاتى بمتوسط سعر 350 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والعامة للسيارة .

 

2- كيا سيراتو 

كيا سيراتو 

تحتوي سيارة كيا سيراتو موديل 2008 علي محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 122 حصان ، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة كيا سيراتو موديل 2008 من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.2 ثانية ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 192 كم/ ساعة .

اما عن سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2008 ، داخل السوق المحلى فتاتى بمتوسط سعر 350 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والعامة للسيارة .

 

3- فيات بونتو 

فيات بونتو 

زودت السيارة فيات بونتو موديل 2015 ، بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 77 حصان، وعزم أقصى للدوران 115 نيوتن. متر، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي .

وتتسارع السيارة فيات بونتو موديل 2015 من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 13.2 ثانية.

اما عن سعر السيارة فيات بونتو موديل 2015 ، داخل السوق المحلى فتاتى بمتوسط سعر 350 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والعامة للسيارة .

 

4- هيونداي اكسنت RB         

هيونداي اكسنت RB         

           

تقدم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2011، بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 112 حصان عند 6000 لفة و145 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة ، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات .

وتصل السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2011، لسرعة قصوى تصل الي 176 كم في الساعة ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في 12 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 7 لتر لكل 100 كم. 

اما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2011، داخل السوق المحلى فتاتى بمتوسط سعر 350 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والعامة للسيارة .

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5- نيسان صنى 

نيسان صنى 

تاتى السيارة نيسان صنى موديل 2016 بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة 99 حصان و 134 نيوتن.م من عزم الدوران .

وتنطلق السيارة نيسان صنى موديل 2016 من صفر إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 178 كم/س.

اما عن سعر السيارة السيارة نيسان صنى موديل 2016 ، داخل السوق المحلى فتاتى بمتوسط سعر 350 ألف جنيه على حسب الحالة الفنية والعامة للسيارة .

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