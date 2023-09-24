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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات لوتس Emira الجديدة في مصر

السيارة لوتس إميرا
السيارة لوتس إميرا

أعلنت شركة لوتس البريطانية المتخصصة في السيارات الرياضية الرياضية، من خلال وكيلها الجديد فى مصر، عن طرح أولى سياراتها فى السوق المحلية، وهى إميرا الكوبية الرياضية.

السيارة لوتس إميرا

وتعتبر السيارة إميرا آخر المركبات ذات الاحتراق الداخلى من شركة لوتس البريطانية، والتى تاتى ضمن استراتيجية فيجن 80 للتحول الكهربائي التى تستهدف التحول الكامل نحو الكهرباء في 2028، والتى ستكون خلال الذكرى الـ80 لتأسيس العلامة.

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تقدم السيارة لوتس إميرا باختيارين لمحرك وسطي، الأول من مرسيدس AMG وسعته 2000 سي سي مع تربو بقوة 360 حصان وعزم 430 نيوتن. متر مرتبط بناقل حركة ثنائي التعشيق ثمانية سرعات للتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.3 ثوان وصولًا لسرعة قصوى 275 كم/س.

السيارة لوتس إميرا

وتأتي النسخة الأخرى بمحرك تويوتا 3500 سي سي مع سوبرتشارجر موزع على ست أسطوانات قوته 400 حصان مع عزم 420 نيوتن.متر عند اختيارها بناقل الحركة اليدوي الستة سرعات أو 430 نيوتن.متر للنسخة الأوتوماتيك الستة سرعات أيضاً، لكن تشير أرقم الشركة لنفس زمن التسارع من الصفر لـ100 كم/س المقدر بـ4.3 ثوان.

السيارة لوتس إميرا

وتظهر السيارة لوتس إميرا، بشاسيه خفيف الوزن من الألمنيوم يجمع بين خفة الوزن والمتانة العالية مصنع بالتقنية التي اتبعتها الشركة في أهم سياراتها الرياضية مثل إليس، يتضمن نظام التعليق أيضاً أجزاء من إيباخ وبيلشتاين لتوفير أعلى ثبات، توفر السيارة أيضاً مستوى عالي من التماسك مع اختيارين من الإطارات المطورة خصيصاً لها، الأول هو Eagle F1 Supersport القادم من جوديير والذي يتوفر قياسياً والثاني هو Pilot Sport Cup 2 والاثنان يلتفان حول جنوط 20 بوصة خفيفة بتصميمات مختلفة.

السيارة لوتس إميرا

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة لوتس إيميرا، بطول كلي 4.412 مم، و عرض كلي 1.895 مم، وارتفاع كلي 1.224 مم، وطول قاعدة العجلات 2.573 مم.

السيارة لوتس إميرا

وتضم السيارة لوتس إميرا مقصورة داخلية تحتوى على شاشة 12.3 بوصة للعدادات الرقمية إلى جانب وحدة 10.25 للنظام المعلوماتي الداعم لأبل كاربلاي وأندرويد أوتو والمرتبط بنظام KEF الصوتي البريطاني العامل بعشر قنوات، وتتضمن اختيارات فرش المقاعد جلد النابا الفاخر بألوان متعددة أو خامة الألكنتارا السوداء مع إمكانية طلبها بتحكم كهربائي في 12 اتجاه لناحية السائق والراكب الأمامي.

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وتحتوى السيارة لوتس إميرا على عدد من وسائل الامان من بينها مثبت السرعة التفاعلي والتحذير من إرهاق السائق والتصادم الخلفي والأمامي مع الفرامل التلقائية أثناء الطوارئ، إضافةً للتنبيه من مغادرة الحارة المرورية والتوجيه الذاتي لحفظ المسار.

السيارة لوتس إميرا

أما عن سعر السيارة لوتس إميرا، فلم يعلن الوكيل المحلى للشركة عنه، ولكن نعلم أن شركة لوتس البريطانية، قد أعلنت عن اسعار سيارتها Emira، خلال المشاركة ضمن فعاليات مهرجان جودوود للسرعة بسعر يقدر بحوالي 96 ألف يورو، أى بسعر ثلاثة ملايين و336 ألف جنيه مصري تقريبًا.

شركة لوتس البريطانية لوتس إميرا السيارة إميرا Emira السيارات الرياضية سيدس AMG سيارة لوتس مهرجان جودوود للسرعة لوتس البريطانية لوتس Emira

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