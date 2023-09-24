ليست معدنية .. فورد تستخدم أول لوحات ترخيص رقمية فى العالم| تفاصيل

أعلنت شركة ريفايفر أوتو الأمريكية المتخصصة فى تجارة اكسسوارات السيارات الذكية ، عن التعاقد مع شركة فورد العالمية لتوفير لوحات مرورية رقمية لطرازاتها .

اللوحات الرقمية الجديدة

وأضافت شركة ريفايفر الأمريكية ، ان فورد ستكون أول شركة سيارات تطبق استخدام اللوحات الرقمية الجديدة على سياراتها ، من خلال وكلائها في ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وميشيغان بالولايات المتحدة .

وأوضحت الشركة الامريكية المتخصصة فى الاكسسوارات الذكية للسيارات ، ان اللوحة المرورية الرقمية الجديدة تعتمد على شاشة مثبتة على السيارة بالخلف فقط بدلاً من لوحات الترخيص المعدنية التقليدية ، وتكون عالية الجودة مع وضع خاص للنهار وللظلام، كما تتحمل درجة حرارة تتراوح من -40 حتى أكثر من 80 درجة مئوية.

اللوحات الرقمية الجديدة

وتقول شركة ريفايفر الأمريكية ، ان اللوحة المرورية الرقمية الجديدة تضم جهاز GPS لتتبع السيارة و عرض إشعار على اللوحات المرورية في حالة تمت سرقة السيارة لتنبيه السيارات المجاورة على الطريق لإبلاغ الشرطة عن موقع السيارة المسروقة، و سهولة تغيير اللوحة الرقمية الخلفية للسيارة .

اللوحات الرقمية الجديدة

وتؤكد شركة ريفايفر ، ان اللوحة المرورية الرقمية الجديدة من الممكن استخدامها في جميع أنحاء أمريكا بالوقت الحالي حيث لا توجد مشاكل قانونية بها بعد الموافقة عليها فى الثلاث ولايات السباق ذكرهم .