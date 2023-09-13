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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العاصفة دانيال.. 10 مستلزمات يجب توافرهم في سيارتك لإنقاذ حياتك

القيادة اثناء العواصف
القيادة اثناء العواصف الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تعد أولى منخفضات فصل الخريف 2023، حيث أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

القيادة اثناء العواصف الجوية 

مع العواصف الجوية، يعد الاستعداد المسبق والتجهيز لحالات الطوارئ أمرًا مهمًا للحفاظ على سلامتك وسلامة عائلتك أثناء القيادة. 

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و من المعروف أن العواصف الشديدة يمكن أن تتسبب في ظروف غير آمنة على الطرق، ولذا فمن المهم التأكد من توفر بعض المستلزمات الأساسية في سيارتك.

 

وخلال السطور التالية سوف نستعرض مجموعة من المستلزمات التي يفضل أن تكون متوفرة في سيارتك خلال العواصف للمساعدة في حالات الطوارئ.

القيادة اثناء العواصف الجوية 

1- مصباح يدوي: لتوفير إضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

2- بطارية احتياطية: لشحن الهواتف المحمولة وأجهزة GPS.

3- كيس طوارئ للنوم: في حالة حدوث طوارئ وتحتاج إلى البقاء في سيارتك لفترة طويلة.

4- بطانية حرارية: للحفاظ على الدفء في حالة انقطاع الكهرباء أو تعطل السيارة في طقس بارد.

5- أدوات الطوارئ: مثل كومة المفكات ومفتاح العجلة لتغيير الإطارات المتعطلة.

6- مجموعة إسعافات أولية: تتضمن الضمادات والمطهرات والشاشات الواقية للجروح الصغيرة.

القيادة اثناء العواصف الجوية 

7- حقيبة طعام طوارئ: بعض الوجبات الخفيفة غير القابلة للتلف .

8- حقيبة أدوات: وتشمل الهاتف المحمول وكابل USBوأداة تكسير الزجاج للحالات الطارئة.

9 - كمامة طبية : يجب توافر اكثر من واحدة داخل السيارة لاستخدامها اثناء العواصف للتنفس 

10- مياه : يجب توافر اكثر من زجاجة مياه اثناء السفر صالحة للشرب واخرى لاستخدامات الطواري 

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