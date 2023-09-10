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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ازاي تعمل استعلام عن جواب سيارات ذوي الهمم

سيارات ذوى الهمم
سيارات ذوى الهمم “ المعاقين ”

تعتبر سيارات ذوي الهمم او " المعاقين " من اكثر السيارات بحثا على محركات البحث خلال الفترة الماضية ، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار المتواجدة حاليا و معفاة من الجمارك .

سيارات ذوى الهمم “ المعاقين ”

ومن بين أهم خطوات الحصول على سيارة ذوي الهمم او " المعاقين "، هو الحصول على جواب سيارات ذوي الهمم .

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة ومراحل استخراج جواب استيراد سيارات ذوي الهمم او " المعاقين " .

سيارات ذوى الهمم “ المعاقين ”

1- الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة.

- من خلال الحجز للكشف الطبي لسيارات المعاقين بتسجيل البيانات الشخصية مثل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ، و رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، و الحالة الاجتماعية، و العنوان، و الوظيفة، و رقم التليفون.

- ثم اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سواء "حركية، أو سمعية، أو بصرية، أو ذهنية، أو نفسية، أو أمراض دم، أو أمراض قلب .

- تسجيل بيانات ولي الأمر أو الوصي على القاصر أو ذوي الإعاقة غير كامل الأهلية بسبب مرضي، وهي  "الاسم، والرقم القومي، والصفة".

- بعد ذلك يتم اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- تحديد مكان الجمرك الذي يرغب المتقدم بالحصول على السيارة منه.

- طباعة استمارة تسجيل البيانات بعد تعبئتها لإرفاقها مع باقي المستندات المطلوبة.

سيارات ذوى الهمم “ المعاقين ”

2- ثم يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية : 

- الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة التي تتبع لوزارة الصحة .

- الضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- اختار نتيجة التقارير الطبية من خلال الخيارات الموضحة أمامك.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة للراغب بالحصول على السيارة منها “الرقم القومي” و"كلمة السر".

- النقر على زر الاستعلام، لكي تظهر أمامك النتيجة التي قد ترغب في الحصول عليها.

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