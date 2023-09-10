ازاي تعمل استعلام عن جواب سيارات ذوي الهمم

تعتبر سيارات ذوي الهمم او " المعاقين " من اكثر السيارات بحثا على محركات البحث خلال الفترة الماضية ، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار المتواجدة حاليا و معفاة من الجمارك .

سيارات ذوى الهمم “ المعاقين ”

ومن بين أهم خطوات الحصول على سيارة ذوي الهمم او " المعاقين "، هو الحصول على جواب سيارات ذوي الهمم .

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة ومراحل استخراج جواب استيراد سيارات ذوي الهمم او " المعاقين " .

سيارات ذوى الهمم “ المعاقين ”

1- الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة.

- من خلال الحجز للكشف الطبي لسيارات المعاقين بتسجيل البيانات الشخصية مثل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ، و رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، و الحالة الاجتماعية، و العنوان، و الوظيفة، و رقم التليفون.

- ثم اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سواء "حركية، أو سمعية، أو بصرية، أو ذهنية، أو نفسية، أو أمراض دم، أو أمراض قلب .

- تسجيل بيانات ولي الأمر أو الوصي على القاصر أو ذوي الإعاقة غير كامل الأهلية بسبب مرضي، وهي "الاسم، والرقم القومي، والصفة".

- بعد ذلك يتم اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- تحديد مكان الجمرك الذي يرغب المتقدم بالحصول على السيارة منه.

- طباعة استمارة تسجيل البيانات بعد تعبئتها لإرفاقها مع باقي المستندات المطلوبة.

سيارات ذوى الهمم “ المعاقين ”

2- ثم يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية :

- الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة التي تتبع لوزارة الصحة .

- الضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- اختار نتيجة التقارير الطبية من خلال الخيارات الموضحة أمامك.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة للراغب بالحصول على السيارة منها “الرقم القومي” و"كلمة السر".

- النقر على زر الاستعلام، لكي تظهر أمامك النتيجة التي قد ترغب في الحصول عليها.