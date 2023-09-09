أرخص 4 عربيات فيات زيرو بمصر.. بسعر يبدأ من 825 الف جنيه

تشتهر شركة فيات الايطالية ، داخل الوطن العربى وبالأخص مصر ، بإنتاجها طرازات مميزة عاشت مع الشعب المصري لسنوات طويلة فى شوارع المحروسة .

وتميزت سيارات فيات منذ عدة سنوات ، بضمها لأحدث انواع تكنولوجيا السيارات العالمية ، والتى ظهرت فى موديلاتها الخيرة والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان والهاتشباك .

وبالرغم من ان جميع شركات السيارات العاملة بالسوق المصرى سريعة فى رفع أسعار طرازاتها التى أصبحت دورية كل شهر ، الا ان اخر زيادة لشركة فيات كانت منذ اكثر من شهر .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار طرازات شركة فيات المباعة داخل السوق المصرى :

1- فيات تيبو

فيات تيبو

تأتى السيارة فيات تيبو موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي "4 سلندر"، قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية لجميع الفئات سداسية السرعات "جر أمامي".

وتستهلك السيارة فيات تيبو موديل 2023 نسبة من الوقود قدرها 6.3 لتر/100 كليومتر، مع الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة، ومدة زمنية قدرها 11.2 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم في الساعة.

أسعار السيارة محليا :

- اوتوماتيك / ENTRY GRADE 2023 بسعر 825,000 جنيه.

- اوتوماتيك / MIDE GRADE 2023 بسعر 910,000 جنيه .

- اوتوماتيك / HB / ENTRY GRADE 2023 بسعر 910,000 جنيه.

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 950,000 جنيه.

- اوتوماتيك / HB / HIGHLINE 2023 بسعر 975,000 جنيه.

2- فيات 500

فيات 500

تستمد سيارة فيات 500 موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم أقصي للدوران 131 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعه في 10.5 ثانية، وتستهلك 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 182 كم/ساعه.

اما عن اسعار السيارة محليا :

- اوتوماتيك / PANORAMA 2023 بسعر 900,000 جنيه .

3- فيات 500C

فيات 500C

تحصل سيارة فيات 500C موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 131 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع السيارة حتي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتستهلك 6.1 لتر لقطع مسافة100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 35 لتر .

اما عن أسعار السيارة محليا :

- اوتوماتيك / CABRIO 2023 بسعر 950,000 جنيه.

4- فيات 500 X

فيات 500 X

وتعتمد السيارة فيات X500 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات بقوة 140 حصانا، سعة 1400 سي سي "تيربو"، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 230 نيوتن/متر، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10.3 ثانية، بينما تستمد اوامر التسارع من ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

وتستهلك السيارة فيات X500 موديل 2022 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر في الساعة.

اما عن اسعار السيارة محليا :

- اوتوماتيك / CROSS 2023 بسعر 1,200,000 جنيه

- اوتوماتيك / PANORAMA 2023 بسعر 1,300,000 جنيه

- اوتوماتيك / CABRIO 2023 بسعر 1,350,000 جنيه