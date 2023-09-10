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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

التوقيت الشتوي .. إليك هذه النصائح للحفاظ على سياراتك قبل العمل به

صيانة السيارة فى
صيانة السيارة فى فصل الشتاء

يعتبر العمل بـ التوقيت الشتوي ، هو استعداد لدخول فصل الشتاء ومعه انخفاض في درجات الحرارة ، وهذا الفصل بالتحديد يعتبر تحدى امام عمل السيارة والسائقين أيضا .

صيانة السيارة فى فصل الشتاء

تتعرض السيارة و السائقين خلال فصل الشتاء لظروف جوية قاسية مثل الأمطار والصقيع، لذلك من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة للسيارة للحفاظ على سلامتها خلال هذا الفصل .

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وخلال السطور التالية ، سنستعرض بعض الاستعدادات للمساعدة في تحسين حالة السيارة بشكل جيد خلال فصل الشتاء :

 

- تأكد من فحص نظام التدفئة والتهوية للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد قبل بدء فصل الشتاء.

- قم بفحص البطارية والتأكد من أنها قوية ومشحونة بالكامل، فالطقس البارد يمكن أن يؤثر على قدرة البطارية على التشغيل.

- التأكد من حالة الإطارات وتأكد من الضغط فيها بشكل كامل ومطابق للتوصيات الفنية، ليكون هناك ثبات على الطريق المبلل أو الثلجي.

صيانة السيارة فى فصل الشتاء

- استخدم الزجاج الأمامي والخلفي والمرآة الخلفية لوضع السيارة بشكل نظيف وواضح، وقم بتنقيتها لتحسين الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية سيئة.

- احرص على استبدال المساحات بشكل منتظم ، ان الأجزاء الغير سليمة قد لا تعمل بشكل جيد في حالات الجفاف أو البرد.

صيانة السيارة فى فصل الشتاء

- قم بتغيير فلتر الهواء والتأكد من استخدام الزيوت للطقس البارد.

- احتفظ بالمستلزمات الأساسية في السيارة مثل طقم طوارئ يحتوي على غطاء ومشعل وحبال وعدد خفيفة لصيانة السيارة.

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