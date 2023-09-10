التوقيت الشتوي .. إليك هذه النصائح للحفاظ على سياراتك قبل العمل به

يعتبر العمل بـ التوقيت الشتوي ، هو استعداد لدخول فصل الشتاء ومعه انخفاض في درجات الحرارة ، وهذا الفصل بالتحديد يعتبر تحدى امام عمل السيارة والسائقين أيضا .

صيانة السيارة فى فصل الشتاء

تتعرض السيارة و السائقين خلال فصل الشتاء لظروف جوية قاسية مثل الأمطار والصقيع، لذلك من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة للسيارة للحفاظ على سلامتها خلال هذا الفصل .

وخلال السطور التالية ، سنستعرض بعض الاستعدادات للمساعدة في تحسين حالة السيارة بشكل جيد خلال فصل الشتاء :

- تأكد من فحص نظام التدفئة والتهوية للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد قبل بدء فصل الشتاء.

- قم بفحص البطارية والتأكد من أنها قوية ومشحونة بالكامل، فالطقس البارد يمكن أن يؤثر على قدرة البطارية على التشغيل.

- التأكد من حالة الإطارات وتأكد من الضغط فيها بشكل كامل ومطابق للتوصيات الفنية، ليكون هناك ثبات على الطريق المبلل أو الثلجي.

صيانة السيارة فى فصل الشتاء

- استخدم الزجاج الأمامي والخلفي والمرآة الخلفية لوضع السيارة بشكل نظيف وواضح، وقم بتنقيتها لتحسين الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية سيئة.

- احرص على استبدال المساحات بشكل منتظم ، ان الأجزاء الغير سليمة قد لا تعمل بشكل جيد في حالات الجفاف أو البرد.

صيانة السيارة فى فصل الشتاء

- قم بتغيير فلتر الهواء والتأكد من استخدام الزيوت للطقس البارد.

- احتفظ بالمستلزمات الأساسية في السيارة مثل طقم طوارئ يحتوي على غطاء ومشعل وحبال وعدد خفيفة لصيانة السيارة.