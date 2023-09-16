بعد الإعصار دانيال.. اعرف ازاي تتصرف لو عربيتك غمرتها المياه

شهدت الأيام الماضية ضرب الإعصار دانيال المدمر للأراضي الليبية، مما أدى إلى حدوث فيضانات ووفيات وإصابات بالآلاف، ووصولها إلى بعض الأماكن من الأراضي المصرية.

وخلال هذه الموجات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، تكون القيادة في غاية الصعوبة، وفى بعض الأحيان تواجه المركبات مياه الأمطار والفيضانات؛ مما يؤدى إلى أضرار كارثية لها.

إعصار دانيال المدمر في الأراضي الليبية

وخلال السطور التالية سنتعرف على التصرف الصحيح فى حال تعرض السيارة للغمر بالمياه لأجزائها الميكانيكية.

1- احتفظ بالهدوء ولا تكن مذعورا.

2- حاول فتح النافذة أو الباب فورا.. وإذا كانت الأبواب مغلقة أو النوافذ محكمة الإغلاق؛ حاول استخدام أي أداة لكسر الزجاج.

الإعصار دانيال المدمر في الأراضي الليبية

3- اخرج من السيارة عبر النافذة أو الباب المفتوح، وابحث عن سطح مستقر للوقوف عليه.

4- إذا لم تتمكن من الخروج من السيارة؛ فاستخدم حزام الأمان الخاص بك، لتثبيت نفسك في المقعد، وانتظر حتى يتم إنقاذك.

5- محاولة إبلاغ الجهات المعنية بالطوارئ على الفور، في حالات الخطر.

الإعصار دانيال المدمر في الأراضي الليبية

بعض الخطوات التوجيهية لإصلاح السيارة بعد غرقها في المياه

1- قم بإخراج السيارة من الماء بأسرع ما يمكن، ويمكنك استدعاء خدمة القَطْر (الونش)؛ للقيام بذلك.

2- قم بفصل بطارية السيارة فورًا لتجنب حدوث تلف كهربائي.

3- قم بتصفية البنزين من السيارة، وصيانة فلاتر الهواء والوقود.

4- قم بتجفيف السيارة من الداخل بشكل جيد؛ باستخدام المروحة أو أي كمبروسر الهواء؛ لتجفيفها.

إعصار دانيال المدمر في الأراضي الليبية

5- قد تحتاج إلى فحص وتصليح الأجزاء المتضررة مثل نظام العادم ونظام الكهرباء والإلكترونيات.

6- قد تحتاج إلى استبدال الزيوت والسوائل: قم بفحص وتغيير زيت المحرك، وسائل الفرامل، والزيت في علبة التروس إذا لزم الأمر.

7- تأكد من فحص الفرامل بعد غرق السيارة في الماء للتأكد من سلامتها وأدائها الصحيح. قد تحتاج إلى تنظيف واستبدال أجزاء الفرامل المتأثرة.

8- استدعاء شركة التأمين الخاصة بك لمعرفة إمكانية تعويض الضرر أو استبدال السيارة المغمورة بالماء.