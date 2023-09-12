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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ببلاش .. سيارات تقدر تشتريها بثمن ايفون

5 سيارات
5 سيارات

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميًا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تتميز بعض السيارات ، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها هى أيضا سواء "زيرو" او مستعملة.

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وخلال السطور التالية نتعرف على 5 سيارات تقدر تشتريها بثمن ايفون .

 

1- فيات 128 

فيات 128 

تستمد السيارة فيات 128 موديل 1985 ، قوتها من محرك 1116 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سليندر، مقترن بناقل حركة رباعي السرعات، بالإضافة إلى قدرات اعلى تجهيز من خلال محرك 1300 سي سي بقوة 68 حصانا عند 600 دورة في الدقيقة.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 25 الف جنيه ، على حسب حالة السيارة .

 

2- فيات ريجاتا 

فيات ريجاتا 

تستمد السيارة ريجاتا موديل 1985 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 65 حصانا، عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر، عند 3000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة يدوي من 4 سرعات "مانيوال".

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 28 الف جنيه ، على حسب حالة السيارة .

 

3- فيات 127 

فيات 127 

تأتى السيارة فيات 127 موديل عام 1983 بمحرك مكون من 4 أسطوانات "4سلندر"  تبلغ سعته 900 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 30 الف جنيه ، على حسب حالة السيارة .

 

4- فيات 131        

فيات 131        

       

زودت السيارة فيات 131 موديل 1976 ، بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة تتراوح بين 1300 و 1500 سي سي، باختلاف الفئات المقدمة وبلد المنشأ، مع قوة تتراوح بين 64 و 75 حصانا، بينما زودت السيارة بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 30 الف جنيه ، على حسب حالة السيارة .

 

5- لادا 2105 

لادا 2105 

دعمت السيارة فيات 128 موديل 1985 ، بمحرك 1197 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سليندر، مقترن بناقل حركة رباعي السرعات، و بقوة 70 حصانا عند 600 دورة في الدقيقة.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 30 الف جنيه ، على حسب حالة السيارة .

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