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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العاصفة دانيال .. هتسوق ازاي عربيتك في الرياح والأتربة

كيف تواجه العاصفة
كيف تواجه العاصفة الرملية أثناء القيادة

ضربت العاصفة دانيال خلال الأيام الماضية اليونان، وخلفت وراءها كوارث، وخسائر فادحة، وأمطار غزيرة وفيضانات عارمة، ثم بعد ذلك اتجهت الى الأراضي الليبية، تاركة نفس الاثار المدمرة لها ، وخلال الساعات القادمة تتوقع هيئة الارصاد المصرية قدومها الى السواحل المصرية الشمالية وبعض اجزاء الصعيد وصولا الى القاهرة .

كيف تواجه العاصفة الرملية أثناء القيادة

واعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم ان العاصفة دانيال قاربت من الوصول الى مصر، ولكنها فقدت معظم قوتها، ولكن سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتى ستتسبب في نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ونشاط الرياح بدأ في السلوم ومطروح والإسكندرية وبدأ في الوصول إلى القاهرة الكبرى ، بالاضافة الى تساقط الامطر و امطار رعدية قوتها ضعيفة لمتوسطة على بعض المناطق .

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وخلال هذه الفترات من حالة عدم استقرار الطقس والتعرض للعواصف ، تكون القيادة على الطرقات فى اخطر اوقاتها ، لذلك لابد من اتباع العديد من التعليمات ، حتى لا يتعرض السائق ومن مع والسيارة للخطر .

 

وخلال السطور التالية نتعرف على 13 نصيحة لتجنب المخاطر اثناء القيادة فى العواصف : 

كيف تواجه العاصفة الرملية أثناء القيادة

- ضرورة اتباع الارشادات المرورية لكل منطقة والاستماع لأوامر رجال المرور. 

- ابقَ منتبه على الطريق أثناء القيادة، ولا تُلهيك المؤشرات الصوتية أو التشويشات.

- قم بتقليل السرعة وابتعد بشكل آمن بينك وبين المركبة الأخرى.

- استخدم الأضواء بحذر وتأكد من رؤية طريق السيارة بوضوح.

- تجنب القيادة في المياه المتجمعة أو طريق الغمر تحت الماء.

- تجنب الوقوف المفاجئ باستخدام الفرامل 

- تحقق من حالة السيارة وتأكد من أن جميع المصابيح والنوافذ والنوافذ تعمل بالطاقة الصحيحة.

- يجب وضع أدوات الطوارئ في السيارة مثل الاسعافات الاولية و بطانية للتدفئة وكمامات للفم عند احتياجها.

- اثناء القيادة تابع وانتبه لسلوك المركبات الأخرى وتجنبها .

كيف تواجه العاصفة الرملية أثناء القيادة

- إذا كانت العاصفة قوية جدًا أو انك غير قادر على القيادة، ابحث عن ملاذ آمن وانتظر حتى تتحسن.

- قم بإشعال أضواء الطوارئ إذا كنت متوقفًا بسبب ضعف أو ظروف غير آمنة.

- استخدم مساحة الزجاج والمراة الخلفية للمساعدة في استكشاف السيارات الأخرى والتعرف على الطريق.

-  قبل الانطلاق، تفحص تطبيق الطقس أو الاستماع لتقارير الطقس المتوقعة وتوقعات الطقس وتحديثات الظروف.

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