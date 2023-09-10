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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقدم رخصة سير من مصر إلى الحجاز.. عمرها 150 سنة

قافلة جمال
قافلة جمال

تعتبر مصر من اقدم الدول العربية ، في اصدار تراخيص سير السيارات منذ اكثر من 100 عام ، ولكن انتشرت صورة لـ رخصة سير اقدم من ذلك بقاربة 50 عام اثارت الجدل على صفحات السوشيال ميديا .

قافلة جمال 

وتعتبر الصورة المتداولة على صفحات السوشيال ميديا هى اقدم رخصة سير من مصر الى بلاد الحجاز لجمل قاربة على 150 عام .

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وفور انتشار صورة رخصة سير جمل من مصر الى الحجاز اثارت دهشة الجميع ، وتم تداولها على نطاق واسع من الانتشار ، وبالأخص لكونها منذ عام 1877 م .

اقدم رخصة سير من مصر الى بلاد الحجاز لجمل

وكتب فى الرخصة " رخصة من ديوان الدائرة البلدية بمصر عن سنة 77 عن جمل ملك حضرة الشيخ حسونة صبح ليمر بدون مانع على مراكز الدخولية وشوارع المحروسة والسفر للأقطار الحجازية ووراد العوائد فى تاريخه .

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بالإضافة الى تواجد عدد من الاختمام الخاصة برخصة السير من البلدية المصرية ومن جانب الحجاز وهى مثل تأشيرة الدخول الان على جواز السفر . 

 

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