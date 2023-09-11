للخروج من الأزمة .. رابطة التجار تطالب من جديد باستيراد السيارات

يشهد السوق المحلى المصرى ، العديد من الازمات خلال الفترة الماضية بسبب توقف الاستيراد وزيادة اسعار صرف الدولار عالميا ، بالاضافة الى توقف حركة البيع والشراء وانخفاض اعداد المعروض .

ولذلك قامت رابطة تجار السيارات في وقت سابق بتقديم طلب باستيراد سيارات موديل العام الماضي زيرو لوزارة المالية والجمارك وتم اعلان أنهما غير مختصين بذلك و تعود لوزارة الصناعة ، و تم رفض الطلب من الوزارة وقتها .

استيراد السيارات

ولكن بسبب استمرار ازمة نقص المعروض من السيارات داخل السوق المحلى المصرى وزيادة الاسعار بشكل مبالغ فيه ، جددت رابطة تجار السيارات طلبها من جديد لوزارة التجارة والصناعة .

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات المستشار أسامة أبوالمجد ، وزارة التجارة والصناعة للسماح باستيراد سيارات جديدة من موديلات العام 2022 واستيراد السيارات المستعملة حتى 3 سنوات مع السماح بالترخيص لهذه السيارات.

المستشار أسامة أبوالمجد

واضاف أبوالمجد ، ان الطلب المجدد باستيراد السيارات جاء بسبب الأزمة الحالية في سوق السيارات وانخفاض المبيعات الحاد لأن الموافقة على القرار سيعني بدء توفر السيارات وزيادة المساحة للمشترين للعثور على سيارات جديدة ، كما أن مصر من بين دول العالم القليلة التي تمنع استيراد السيارات المستعملة وهو أمر لا يحدث حتى في أوروبا.

والجدير بالذكر ان القانون المصرى يسمح باستيراد السيارات الجديدة موديل السنة فقط ومنع استيراد أي سيارات جديدة موديل العام الماضي أو السابق عليه مع منع استيراد السيارات المستعملة بشكل كامل عدا سيارات المعاقين وبعض الحالات الخاصة.