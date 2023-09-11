لو معاك 400 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو موديل السنة

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات " زيرو " بمتوسط سعر 400 ألف جنيه ، داخل السوق المحلى المصري .

1- هيونداي I10

هيونداي I10

تمتلك سيارة هيونداي I10 محرك سعة 1200 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 118 نيوتن/متر، وقوة حصانية تصل إلى 84 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

تقدم سيارة هيونداي I10 بطول 3670 مم، وعرض 1680 مم، وارتفاع 1480 مم، وحجم الشنطة الخلفية 252 لتر.

اما عن سعر السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 375,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 385,000 جنيه

2- سوزوكى سيلاريو

سوزوكى سيلاريو

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، تستمد قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي، ينتج 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران .

كما دعمت سوزوكي سيلاريو موديل 2022، بنوعين من نواقل الحركة الأول خماسي السرعات مانيوال، والآخر بقدرات أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات .

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 من الوقود بنسبة 3.7 لتر لكل 100 كم ، وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو 2022 إلى 140 كم/ساعة .

أما عن سعر السيارة فى السوق المصري :

- مانيوال / GA 2022 بسعر 399,900 جنيه

- مانيوال / GL 2022 بسعر 409,900 جنيه

- مانيوال / GL ALLOY 2022 بسعر 419,900 جنيه

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 489,900 جنيه

3- بروتون ساجا

بروتون ساجا

وتأتى السيارة بروتون ساجا موديل 2022، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 حصانا، وعزما أقصى للدوران 120 نيوتن متر ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة فى السوق المصري :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 430,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 465,000 جنيه

4- بى واى دى F3

بى واى دى F3

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

أما عن سعر السيارة فى السوق المصري :

- مانيوال 2023 بسعر 420,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 480,000 جنيه

- مانيوال 2024 بسعر 480,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024 بسعر 510,000 جنيه

5 - شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

وتستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة فى السوق المصري :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 460,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2024 بسعر 485,000 جنيه

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 505,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 530,000 جنيه

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER 2024 بسعر 530,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2024 بسعر 555,000 جنيه