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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفربرايس على أسعار مرسيدس E 200 الجديدة.. تفاصيل

السيارة مرسيدس E
السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان .

السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، ما بين 650 الف و مليون 250 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

 

وتعتبر السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، من افخم السيارات السيدان الجديدة المطروحة بالسوق المحلى المصرى ، والتى تقدم بثلاث فئات سعرية وهم، PREMIUM و AVANTGARDE، AMG الأعلى فى التجهيز .

السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023

وتستمد السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، قوتها من محرك تيربو رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 CC، ويستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، مع 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

وتصل السيارة السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، إلى سرعة قصوى تقدر بـ 240 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق والتسارع في مدة زمنية قدرها 7.5 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

 

وتحتوى السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، على تجهيزات من بينها زر بدء تشغيل وايقاف السيارة، و شاشة داخلية تعمل باللمس، و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، و نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث ومشغل اقراص ومدخل USB، و مكيف هواء اوتوماتيكي، و خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة بالاضافة إلى اوامر اخرى للتحكم، و مقاعد من الجلد، و فتحات تكيف خلفية، وأماكن للأكواب وللتخزين، ومقصورة عصرية، ومساند لليد ومصابيح للقراءة وإضاءة أرضية.

السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023

كما تضم السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، عدد من وسائل الامان من بينها اجهزة استشعار أمامية وخلفية، و كاميرا للمتابعة، و محدد سرعة، و خاصية الثبات الديناميكي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD، وإنذار مانع للسرقة، ووسائد هوائية للحماية، و نظام تحديد الحارة المرورية، وعرض ضغط الاطارات.

 

اما عن السعر الرسمى للسيارة مرسيدس E 200 :

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 2,950,000 جنيه   

- أوتوماتيك / AVANTGARDE 2023 بسعر 3,350,000 جنيه         

- أوتوماتيك / AMG 2023 بسعر 3,750,000 جنيه

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