مقارنة الأبطال .. تشترى فيات تيبو ولا تويوتا كورولا

يضم السوق المحلي المصري، العديد من السيارات الاعتمادية ، ولكن هناك شركتان مميزتان فى الاعتمادية العالية لسياراتهم ، وهما فيات و تويوتا .

وتاتى السيارة فيات تيبو و تويوتا كورولا ، من اكثر السيارات تميزا فى نقطة الاعتمادية العالية ، ولذلك لابد من مقارنتهم داخل السوق المحلى المصرى .

وخلال السطور التالية سنشاهد مقارنة بين السيارة فيات تيبو و تويوتا كورولا :

1 - المواصفات الميكانيكية لـ فيات تيبو و تويوتا كورولا

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- تعتمد السيارة فيات تيبو 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات لجميع الفئات المطروحة، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 CC، وقوة إجمالية 110 حصان مع 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كم، مع قدرة تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.2 ثانية.

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

كما تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 فئة هاي لاين بمحرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.

2- الابعاد الخارجية لـ فيات تيبو و تويوتا كورولا

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 ، بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 470 لترا.

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- تاتى الابعاد الخاصة بفيات تيبو موديل 2023، بالطول 4540 مم، و العرض 1790 مم، والارتفاع 1490 مم، و مساحة حقيبة التخزين الخلفية 520 لتر.

3- المقصورة الداخلية لـ فيات تيبو و تويوتا كورولا

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- زودت مقصورة تويوتا كورولا موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، باور ستيرنج، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش مقاعد من القماش، ومثبت سرعة، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وتحكم من خلال عجة القيادة .

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- تحوي السيارة فيات تيبو على العديد من التجهيزات مثل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، اضاءة LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

4- وسائل الامان لـ فيات تيبو و تويوتا كورولا

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- تاتى السيارة فيات تيبو 2023 ، بحساسات ركن وكاميرا خلفية، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، و وسائد هوائية أمامية، و قفل مركزي، و خاصية المفتاح الذكي.

5 - السعر لـ فيات تيبو و تويوتا كورولا

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- فيات تيبو

- أوتوماتيك / ENTRY GRADE 2023 بسعر 825,000 جنيه .

- أوتوماتيك / MIDE GRADE 2023 بسعر 910,000 جنيه.

- أوتوماتيك / HB / ENTRY GRADE 2023 بسعر 910,000 جنيه.

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 950,000 جنيه .

- أوتوماتيك / HB / HIGHLINE 2023 بسعر 975,000 جنيه .

مقارنة بين فيات تيبو و تويوتا كورولا

- تويوتا كورولا

- مانيوال / ACTIVE 2023 بسعر 740,000 جنيه.

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 875,000 جنيه.

- أوتوماتيك / GR 2023 بسعر 900,000 جنيه.

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 920,000 جنيه .

- أوتوماتيك / سمارت 2023 بسعر 950,000 جنيه.

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2023 بسعر 970,000 جنيه.

- أوتوماتيك / ELGANCE 2023 بسعر 1,034,000 جنيه.

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2023 بسعر 1,275,000 جنيه.