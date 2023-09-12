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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

النهاية كارثية.. مغامر يقفز بسيارته من الطابق الرابع

صدى البلد

يعتبر عالم المغامرات مليئ بالعجائب والطرائف وايضا المواقف الخطيرة ، فمنها من ينجو بحياته ومنها من يلقى مصرعه، ولذلك نسمع كل فترة عن حادث غريب كان هدفه المغامرة فى المقام الأول .

اليوتيوبر الروسى تشيبوتاريف

ومن المعروف أن عالم السيارات مليء أيضا بالمغامرة، وأبرز من يقوموا بذلك هم اليوتيوبر الروس، فشاهدنا مؤخرا العديد منهم يقومون بأداء مغامرات خطرة لجذب المشاهدين إلى قنواتهم على اليوتيوب .

 

ومؤخرا تمكن المغامر الروسي المشهور، اليوتيوبر يفغيني تشيبوتاريف، من النجاة بأعجوبة بعد حادث مروع، حيث فشل في القفز بسيارته من منحدر على سطح مبنى مرتفع إلى سطح مبنى آخر في كارمادون بأوسيتيا الشمالية.

اليوتيوبر الروسى تشيبوتاريف

وكان اليوتيوبر الروسى تشيبوتاريف، قد تعرض من قبل لكسر في العمود الفقري أثناء محاولته القفز بسيارته من فوق نهر.

اليوتيوبر الروسى تشيبوتاريف

وجاءت محاولت اليوتيوبر الروسى تشيبوتاريف، هذه المرة هى القفز بسيارته البيضاء من سطح مبنى يتألف من 4 طوابق إلى سطح مبنى آخر، لكن فشلت التجربة واصطدمت السيارة بالمبنى المجاور، وسقطت محطمة على الأرض.

 

وعلى الفور تصاعدت الادخنة من السيارة، وبدأ الصراخ من الجميع فى محاولة ومنهم للاطمئنان على صحة وسلامة اليوتيوبر الروسى تشيبوتاريف، ولكنه خرج من داخل السيارة على قدميه .

اليوتيوبر الروسى تشيبوتاريف

ونشر تشيبوتاريف اعترافًا يكشف عن إصابته في ساقيه وقدميه، واضطر لنقله إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامته وعدم تعرضه لإصابات خطيرة جراء هذا الحادث المروع .

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n43iqwMo8-I
عالم المغامرات المغامر الروسي اليوتيوبر يفغيني تشيبوتاريف عالم السيارات حادث المروع يوتيوبر

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