لو عربيتك SUV.. رخصة قيادة جديدة لك .. اعرف السبب

يعمل عدد كبير من النشطاء المناخيين حول العالم ، على نشر توصيات ومعلومات حول التلوث البيئ ، لاصدار الحكومات المختلفة قوانين ، من شأنها تقليل التلوث البيئ حول العالم لانقاذ الكوكب .

سيارات الدفع الرباعي الـ SUV

ومؤخرا اعلنت عضوة البرلمان الأوروبي، الفرنسية كريمة دلي ، وهى ناشطة مناخية ايضا عن طرح مشروع قانون لتنظيم رخصة قيادة جديدة لـ سيارات الدفع الرباعي الـ SUV .

وقالت النائبة التي تنتمي إلى حزب الخضر وتقود حملة برلمانية بشأن إصلاح قواعد رخصة القيادة في الاتحاد الأوروبي، في مسوّدة القرار، "هذه المركبات لا تشغل مساحة أكبر فحسب، كما أنها تستهلك طاقة أكثر.. فهي فيما يتعلق بالسلامة على الطرق أكثر عرضة للحوادث من سيارات الركاب الخفيفة، مع عواقب أكثر خطورة بكثير".

ويمكن لأي مواطن فى الاتحاد الأوروبى حائز على رخصة قيادة من فئة بي [B] قيادة هذه السيارات حالياً وتقول دلّي إن هذه الرخصة لا تناسب تماماً "سيارات الركاب الثقيلة"، مطالبة برخصة قيادة جديدة من نوع بي بلاس [B+] للسيارات والشاحنات الصغيرة التي يتخطى وزنها 1.8 طن.

سيارات الدفع الرباعي الـ SUV

وفي حال المصادقة على مشروع القانون، فإن ذلك من شأنه أن يجبر سائقي سيارات الدفع الرباعي الثقيلة الشهيرة مثل أودي Q7 وفولفو XC90 وBMW X5 على الحصول على تراخيص محدثة.

وأضافت دلّي أنه قد تكون هناك استثناءات للأغراض المهنية أو الخاصة، مثل مركبات الطوارئ.

تتضمن مقترحات النائبة أيضاً نظاماً لرخص القيادة قائماً على النقاط على مستوى الاتحاد الأوروبي والذي من شأنه تتبع المخالفات المرورية وإلغاء أو تعليق التصاريح عند حد معين. وبرّرت المشرعة أن مثل هذا النظام "لديه القدرة على خفض عدد الحوادث والوفيات على طرقنا".

والجدير بالذكر ان الهدف من وراء ذلك ، هو أحد أهداف النشطاء المناخيين بسبب التلوث الذي يسببه هذا النوع من السيارات، ولكن أيضاً من أهداف المدافعين عن السلامة بسبب الخطر الذي تشكله على المشاة وراكبي الدراجات وسائقي السيارات الصغيرة.