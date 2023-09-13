وصلت كام.. سعر السيارة Egolf الكهربائية في مصر

اصبح الاعتماد على السيارات الكهربائية موجودة بين عدد كبير من المقبلين على شراء سيارات خلال الفترة الاخيرة داخل السوق المحلى المصرى ، وبالاخص بعد ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات العاملة الوقود التقليدى .

السيارة e-Golf موديل 2020

والدليل على ذلك الاعتمادية هى زيادت اعداد السيارات الكهربائية فى الشوارع المصرية ، وبالاخص بعد ان دعمت الحكومة فكرة انتشار هذا النوع من المركبات لكونه صديق للبيئة .

ومع هذا الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية داخل السوق المحلى المصرى للسيارات ، اصبح الجميع يبحث عن مختلف الطرازات واسعارها من خلال الوكلاء المحليين او شركات الاستيراد الخاصة .

السيارة e-Golf موديل 2020

وعند سؤال تونى لطيف، عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، واليوتيوبر الشهير فى مجال السيارات الكهربائية ، عن اكثر سيارة انتشار فى السوق المحلى المصري ومتوسطة السعر ، اجاب بان السيارة e-Golf موديل 2020 هى الاكثر انتشارا فى مصر واشهرهم لانتمائها للعلامة الالمانية الشهيرة .

السيارة e-Golf موديل 2020

ومن المعروف ان معظم سيارات e-Golf المتوفرة للبيع حالياً بموديلات 2020 ، تقدم بمحرك كهربائي أمامي قوته 134 حصان وعزمه 290 نيوتن.متر للانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.6 ثوان مع بطارية سعتها 35.8 كيلوواط/الساعة لقطع 200 كم عبر الشحنة الواحدة حسب أرقام الشركة الرسمية التي تشير لفترة شحن تستغرق ساعة للوصول لنسبة 80% .

السيارة e-Golf موديل 2020

و تعمل جولف الكهربائية أيضاً بتقنية إعادة تدوير الطاقة المتولدة من الفرامل والتي يتم التحكم بقوتها عبر وضعيات متعددة يتم اختيارها من عصا ناقل الحركة.

و تقدم السيارة قياسياً بجنوط قياس 16 بوصة ذات تصميم انسيابي مختلف وشاشة وسطية قياس 9.2 بوصة وتكييف ثنائي المناطق وإضاءة LED أمامية وخلفية.

السيارة e-Golf موديل 2020

اما عن سعر سيارات e-Golf موديل 2020، فاجاب اليوتيوبر تونى لطيف ، ان سعرها داخل السوق المحلى يتراوح ما ين 750 الف جنيه الى 800 الف جنيه .