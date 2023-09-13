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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موديلات حديثة وبنص الثمن فى مزاد جديد بمصر .. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستمر الجهات الحكومية فى تقديم مزاد جديدة للسيارات من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، حيث أعلنت الأخيرة عن تقديم مزاد جديد يوم الاثنين 25 سبتمبر الجارى .

 

وياتى مزاد الاثنين 25 سبتمبر الجارى ، لعدد من سيارات حي السيدة زينب ومزاد الهيئة العامة للتنمية السياحية، و الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفي بنها التعليمي، و مديرية التموين والتجارة الداخلية ، و مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ .

   

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ويضم مزاد سيارات حي السيدة زينب ومزاد الهيئة العامة للتنمية السياحية ، عدد 2 سوزوكي بيك أب 1989 – مازدا بيك أب موديل 1978 – لودر هانوماج  - جيب شيروكي 2005 ، اما مزاد سيارات الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفي بنها التعليمي يحتوى على سيارة جيب شيروكي 1990 – فيات 132 موديل 1981 – شيفروليه دوبل كابينة 1994 – دايهاتسو اسعاف 1992 – رامي نقل مقفول – إيسوزو بيك أب 1988 – شيفروليه بيك أب 1986 .

 

اما عن مزاد سيارات مديرية التموين والتجارة الداخلية ، فيضم شيفروليه بيك أب 1984 – داتسون بيك أب 1987 – ميتسوبيشي بيك أب 2002 – شيفروليه دوبل كابينة 1993 و2007 ، بينما مزاد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ يضم بدفورد نقل 1991 – إيسوزو بيك أب 1984 . 

 

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

 

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

 

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات. 

 

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

 

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

 

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

 

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

 

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .

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