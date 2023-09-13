تبدأ من 360 ألف جنيه.. 5 سيارات يابانية سيدان في مصر| تفاصيل

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات يابانية سيدان في مصر ، داخل السوق المحلى المصري .

1- ميتسوبيشي أتراج

ميتسوبيشي اتراج

وتأتى السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 78 حصان، وعزم أقصي للدوران 100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 580,000 جنيه.

2- نيسان صني

نيسان صنى

ومن المعروف ان السيارة نيسان صني موديل 2024 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك ذو 4 سرعات .

وتتسارع السيارة نيسان صني موديل 2024 من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :

- مانيوال / بيز لاين 2023 بسعر 398,400 جنيه .

- أوتوماتيك / بيز لاين 2023 بسعر 429,500 جنيه .

- أوتوماتيك / PLUS 2023 بسعر 450,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023 بسعر 464,000 جنيه .

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 510,400 جنيه .

- أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 541,500 جنيه .

- أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 562,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024 بسعر 576,000 جنيه.

3- سوزوكى سياز

سوزوكى سياز

تستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل إلى 138 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 فيمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل إلى 12 ثانية، وتصل نسبة استهلاك السيارة للوقود الى 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 634,900 جنيه .

- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 684,900 جنيه.

4- تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا

تمتلك سيارة تويوتا بيلتا محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن/متر، وقوة حصانيه 103 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لتر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصري :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 405,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 640,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 695,000 جنيه

5- سوبارو إمبريزا

سوبارو امبريزا

وتعتمد السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2022 على محرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر، ويتصل بالمحرك ناقل حركة CVT ينقل القوة لعجلات السيارة الأربعة التي تعتمد الدفع الكلي.

وتتسارع السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 ، من نقطة الثبات 0 الي 100 كم في 12.4 ثانية ، وسرعة تصل الي 185 كم في الساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 999,000 جنيه