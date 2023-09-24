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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. شاحنات ذاتية القيادة تسير بشوارع أوروبا     

شاحنة ذاتية القيادة
شاحنة ذاتية القيادة

أعلنت شركة Aurrigo البريطانية عن بدء الاختبارات العملية لـ شاحنة ذاتية القيادة لنقل الركاب والبضائع بشكل آمن وذاتي بدون تدخل بشري .

شاحنة ذاتية القيادة

وأضافت شركة Aurrigo البريطانية ،أن  الشاحنة ذاتية القيادة " الباص " تأتى  بشكل وتصميم فريد من نوعه ومختلف عما تم تقديمه قبل ذلك ، مؤكدة أن هذه الشاحنات ستوفر حماية أفضل للمشاة وراكبي الدراجات وستحسّن من مستوى حياة المواطنين .

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وأوضحت الشركة أنها ستكتفي بتوظيف مراقب بشري عن بعد لمراقبة الشاحنات أثناء تحركها في الطرق وقيامها بالمهام، برغم من أن القوانين الأوروبية تفرض على الشركات وضع سائقين بشريين وراء المقود في حالة تجربة المركبات ذاتية القيادة للتدخل في حالات الطوارئ .

شاحنة ذاتية القيادة

وبالفعل بدأت هذه الشاحنات بنقل الركاب وتوفير خدمات متعددة داخل بعض المدن الأوروبية، وأبرزهم العاصمة التشيكية براغ، وبعض المقاطعات داخل بريطانيا.

شاحنة ذاتية القيادة

ومن المعروف أن  مشروع الشاحنات " الباص " الكهربائي تلقى دعم مالي غير مباشر من الاتحاد الأوروبي، مع دعم أكاديمي وعلمي من جامعة لندن المرموقة.

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