بعد طرح موديلات 2024 الجديدة.. أسعار سيتروين في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية وأعلن وكيل سيارات سيتروين فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته ، بعد طرح موديلات 2024 الجديدة .

أوضح وكيل سيتروين فى مصر، أن الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والهاتش باك والكروس اوفر ، والتى تتراوح من 5 الاف إلى 30 ألف جنيه على الطرازات داخل السوق المحلية المصرية للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات سيتروين في مصر.

1- سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه

وتستمد السيارة سيتروين سي اليزيه ، قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر مع قوة اجمالية تصل الي 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

أما عن الأسعار الجديدة للسيارة :

- فئة كمفورت بسعر 689 ألف جنيه بدلاً من 674 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

- فئة لاكشري بسعر 749 ألف جنيه بدلاً من 729 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

2- سيتروين C3

سيتروين C3

وتستمد السيارة سيتروين C3 ، قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 110 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات ، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر.

وتتسارع السيارة سيتروين C3 ، من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة سيارة سيتروين C3 القوي الي 183 كم/ساعة .

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة فيل بسعر 824 ألف جنيه بدلاً من 819 ألف بزيادة 5000 جنيه.

- فئة شاين بسعر 939 ألف جنيه بدلاً من 929 ألف بزيادة 10 آلاف جنيه .

3- سيتروين C3 اير كروس الشكل الجديد

سيتروين C3 اير كروس الشكل الجديد

تنتج سيارة سيتروين C3 اير كروس الكروس أوفر قوة قدرها 110 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وتستهلك 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 205 نيوتن/متر.

وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع سيارة سيتروين C3 اير كروس من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية .

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة فيل بسعر 964 ألف بدلاً من 959 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.

- فئة شاين بانوراما وفرش جلد بسعر مليون و69 ألف جنيه بدلاً من مليون و59 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

4- سيتروين C4

سيتروين C4

ومن المعروف ان السيارة سيتروين C4 تستمد قوتها من خلال محرك 3 أسطوانات، بسعة تبلغ 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 8 سرعات .

وتتسارع السيارة سيتروين C4 من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثوان .

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة فيل بسعر مليون و145 ألف جنيه بدلاً من مليون و120 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

- فئة شاين بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و225 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

- فئة شاين فرش أحمر بسعر مليون و260 ألف جنيه بدلاً من مليون و235 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

5- سيتروين C4X

سيتروين C4X

وتستمد السيارة سيتروين C4X ، قوتها من خلال محرك 3 سلندر 1200 سي سي تيربو بيورتك بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مع جر أمامي.

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة فيل بسعر مليون و195 ألف جنيه بدلاً من مليون و170 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

- فئة شاين بسعر مليون و315 ألف جنيه بدلاً من مليون و 290 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

- فئة شاين فرش أحمر جديدة بسعر مليون و325 ألف جنيه.

6- سيتروين C5 اير كروس الشكل الجديد

سيتروين C5 اير كروس الشكل الجديد

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس سعة 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سيتروين C5اير كروس انطلاقا من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة.

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة :

- فئة لايف بسعر مليون و370 ألف جنيه بدلاً من مليون و340 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة فيل بسعر مليون و495 ألف جنيه بدلاً من مليون و465 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة فيل بانوراما بسعر مليون و545 ألف جنيه بدلاً من مليون و515 ألف بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة شاين بسعر مليون و645 ألف جنيه بدلاً من مليون و615 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.