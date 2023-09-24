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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهور أول سيارة شرطة من تيسلا سايبرتراك الخارقة

اول سيارة شرطة من
اول سيارة شرطة من تيسلا

أعلنت شركة أوراكل ‏المتخصصة بتقنية المعلومات وقواعد البيانات، عن حصول السيارة تيسلا سايبرتراك على أول إصدار اختباري لسيارات الشرطة .

اول سيارة شرطة من تيسلا

ويقول لاري إليسون، المساهم في شركة Tesla ومؤسس شركة Oracle، أن سيارة Tesla Cybertruck ستكون مثالية لمركبة شرطة من الجيل التالي، لامتلاكها التكنولوجيا اللازمة للتعامل مع مجموعة برامج السلامة العامة من Oracle، مما يجعلها مثالية لتنفيذ المهام .

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ويوضح  إليسون ، أن السيارة Tesla Cybertruck لديها الأشياء المناسبة لعمل الشرطة ، وصفها بأنها مثالية، معتبرا أن نظام الحوسبة الموجود على متن السيارة متصل دائمًا بالإنترنت لمراقبة الموقف وجمع المعلومات والربط مع مركز القيادة مما يجعل Cybertruck مثالية لهذا الواجب.

اول سيارة شرطة من تيسلا

وتابع إليسون إن Cybertruck جيدة في هذا، لأنها تحتوي بالفعل على شاشة تعمل باللمس من Tesla. كما أن لديها كاميرات مدمجة، والتي قد توفر لضباط الشرطة الآخرين أو المستجيبين الأوائل نفس وجهة نظر المشغلين في الميدان.

اول سيارة شرطة من تيسلا

وأضاف إليسون أن شاحنة تيسلا قد تكون قادرة على الحفاظ على سلامة ضباط الشرطة. وأشار أيضًا إلى أنها سريعا، وهو أمر ضروري لرجال الشرطة، ومن المثير للاهتمام أن تطبيق القانون يتجه نحو سيارات العضلات مثل شيفروليه كامارو وفورد موستانج، مما يدعم هذا الجانب من إعلان إليسون.

اول سيارة شرطة من تيسلا

وعلى حد تعبير إليسون، "سيأتي الجيل التالي من سيارات الشرطة قريبًا جدًا. إنها سيارة الشرطة المفضلة لدي. إنها سيارتي المفضلة في الواقع؛ إنها سيارة إيلون المفضلة... إنه أمر لا يصدق؛ لا أعرف الكثير عنها... ولكن، من بين وأشياء أخرى، إنها آمنة جدًا وسريعة جدًا، ولها هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ."

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