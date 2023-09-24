عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بخصم 70 % .. اشتري هيونداي توسان من الخارج

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2023

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

هيونداي توسان موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

txt

اشتريها بنص الثمن .. مزاد سيارات جديد| تفاصيل

txt

شعبة السيارات: إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة يزيد الإقبال على مبادرة الاستيراد| خاص

txt

رابطة التجار: إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة للمواطن والسوق| خاص

txt

هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر.. إعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج

txt

بعد الإعصار دانيال.. اعرف ازاي تتصرف لو عربيتك غمرتها المياه

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

هيونداي توسان موديل 2023

وتأتى السيارة هيونداي توسان موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

هيونداي توسان موديل 2023

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر  8.342 دولار ، اما الفئة المتوسطة 8.106 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 7.870 دولار .

مواصفات هيونداي توسان موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بخيارين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2023

جاء المحرك الثاني للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2023

جاءت السيارة قياسات السيارة هيونداي توسان موديل 2023 نحو 4.630 للطول، و 1.865 للعرض، و1.665 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.755 متر، وبلغت سعة الصندوق الخلفي 539 لتر.

مجلس الوزراء الوديعة الدولارية استيراد سيارات المصريين بالخارج هيونداي توسان موديل 2023 هيونداي توسان هيونداي توسان توسان موديل 2023 استيراد سيارات المصريين استيراد سيارات استيراد السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

الزمالك سبقه| الأهلي ينهي مغامرة كأس العالم لكرة السلة بمركز رابع.. و"الأحمر" يتوج بميدالية

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات لوتس Emira الجديدة في مصر

أقل من السوق المصري بـ70% .. احصل علي مرسيدس مايباخ الجديدة

شاهد.. شاحنات ذاتية القيادة تسير بشوارع أوروبا     

بعد طرح موديلات 2024 الجديدة.. أسعار سيتروين في مصر

ليست معدنية .. فورد تستخدم أول لوحات ترخيص رقمية فى العالم| تفاصيل

اشتريها بنص الثمن .. مزاد سيارات جديد| تفاصيل

شعبة السيارات: إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة يزيد الإقبال على مبادرة الاستيراد| خاص

رابطة التجار: إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة للمواطن والسوق| خاص

ترشيحاتنا

أسباب أدت لاستقرار أسعار الذهب .. مستشار وزير التموين يكشف التفاصيل

اتحاد عمال الجيزة يطلق مبادرة انزل انتخب شارك

حلم حققه الرئيس السيسي.. مستشار وزير التموين يكشف مفاجأت سارةعن مدينة الذهب

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الادارية العليا.. مستندات بالاسماء

بخصم 70 % .. اشتري هيونداي توسان من الخارج

أشرف سويلم: مصر حريصة على ضمان التشغيل الكامل للمركز الأفريقي لبناء السلام والتنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس.. درة تثير الجدل رفقة زوجها | شاهد

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ