عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احصل عليها الآن .. الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالمجان

الاستعلام عن مخالفات
الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

يعتبر الاستعلام عن مخالفات المرور ، احد اهم الامور التى يبحث عنها السائقون لمعرفة مخالفاتهم وطرق دفعها ، وخلال الفترة الاخيرة اصبح الحصول عليها امرا صعبا .

 

ولكن انشأت الحكومة بوابة مصر الرقمية ، والتى تضم العديد من الخدمات الحكومية الالكترونية ، والتى من الممكن ان يستفيد منها الجميع ، والاهم بان الاستعلام بها بالمجان دون دفع اى رسوم .

txt

لو معاك 350 ألف جنيه.. عربيات مستعملة بالسوق المصري

txt

ظهور أول سيارة شرطة من تيسلا سايبرتراك الخارقة

txt

سعر ومواصفات لوتس Emira الجديدة في مصر

txt

شاهد.. شاحنات ذاتية القيادة تسير بشوارع أوروبا     

txt

بعد طرح موديلات 2024 الجديدة.. أسعار سيتروين في مصر

txt

ليست معدنية .. فورد تستخدم أول لوحات ترخيص رقمية فى العالم| تفاصيل

وخلال السطور التالية نتعرف على الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا من خلال الموقع الإلكتروني لـ بوابة مصر الرقمية ، والطريقة الصحيحة لذلك .

 

- الدخول الى بوابة مصر الرقمية على الرابط التالى https://digital.gov.eg/

 

- فتح حساب جديد اذا لم يكن لديك عليه حساب مفعل. 

 

- وضع الرقم القومى ورقم التليفون الخاص به و كلمة المرور ، واتمام عملية التسجيل. 

 

- الدخول الى خدمات مصر الرقمية واختيار " رخصى ". 

 

- اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة. 

 

- ادخال رقم الرخصة ونوعها والمحافظة و وحدة الترخيص. 

 

- الضغط على التالى والحصول على قيمة المخالفات المرورية بالمجان.         

    

الاستعلام عن مخالفات المرور مخالفات المرور مخالفات المرور 2023 بوابة مصر الرقمية استعلام عن مخالفات المرور بالمجان مخالفات المرور بالمجان الخدمات الحكومية المخالفات المرورية رخص القيادة خدمات مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

موضوعات متعلقة

بـ7 مقاعد.. أرخص 5 سيارات عائلية في مصر

شاهد فعاليات بطولة Revit Up مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات     

لو معاك 350 ألف جنيه.. عربيات مستعملة بالسوق المصري

ظهور أول سيارة شرطة من تيسلا سايبرتراك الخارقة

بخصم 70 % .. اشتري هيونداي توسان من الخارج

سعر ومواصفات لوتس Emira الجديدة في مصر

أقل من السوق المصري بـ70% .. احصل علي مرسيدس مايباخ الجديدة

شاهد.. شاحنات ذاتية القيادة تسير بشوارع أوروبا     

ترشيحاتنا

الأعلى للقضاء يوافق على حركة قضاة محاكم الاستئناف.. مستندات

"انزل واختار رئيسك".. محمد أبو العينين يدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد أبو العينين: الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويبنى المستقبل

ولد الهدى فالكائنات ضياء.. 3 أسباب تجعلك تردد أعظم ما قيل في مدح المصطفى

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وقع على توكيل لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

النائب محمد أبو العينين: الرئيس السيسى هو رجل المرحلة والقيادة التى تليق بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

احصل عليها الآن .. الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالمجان

ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ