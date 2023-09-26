احصل عليها الآن .. الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالمجان

يعتبر الاستعلام عن مخالفات المرور ، احد اهم الامور التى يبحث عنها السائقون لمعرفة مخالفاتهم وطرق دفعها ، وخلال الفترة الاخيرة اصبح الحصول عليها امرا صعبا .

ولكن انشأت الحكومة بوابة مصر الرقمية ، والتى تضم العديد من الخدمات الحكومية الالكترونية ، والتى من الممكن ان يستفيد منها الجميع ، والاهم بان الاستعلام بها بالمجان دون دفع اى رسوم .

وخلال السطور التالية نتعرف على الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا من خلال الموقع الإلكتروني لـ بوابة مصر الرقمية ، والطريقة الصحيحة لذلك .

- الدخول الى بوابة مصر الرقمية على الرابط التالى https://digital.gov.eg/

- فتح حساب جديد اذا لم يكن لديك عليه حساب مفعل.

- وضع الرقم القومى ورقم التليفون الخاص به و كلمة المرور ، واتمام عملية التسجيل.

- الدخول الى خدمات مصر الرقمية واختيار " رخصى ".

- اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

- ادخال رقم الرخصة ونوعها والمحافظة و وحدة الترخيص.

- الضغط على التالى والحصول على قيمة المخالفات المرورية بالمجان.