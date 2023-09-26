بـ7 مقاعد.. أرخص 5 سيارات عائلية في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات بـ7 مقاعد ، داخل السوق المحلى المصري .

- جلوري 330S

جلوري 330S

تأتى السيارة جلوري 330S بمحرك 1250 سي سي مكون من 4 أسطوانات، يستطيع ضخ قوة قدرها 95 حصانا، مع ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات بتقنية الجر الأمامي، وهو النوع المستخدم لجميع الفئات والتي تتضمن محرك اعلى تجهيزًا سعة 1500 سي سي، وبقوة 115 حصانا.

اما عن سعر السيارة جلوري 330S :

- مانيوال / HIGH LINE 2022بسعر 560,000 جنيه

- مانيوال / HIGHLINE 2022 بسعر 590,000 جنيه

- مانيوال / HIGHLINE / GAS 2022بسعر 610,000 جنيه

- مانيوال / TOPLINE 2022 بسعر 625,000 جنيه

- مانيوال/ TOPLINE / GAS 2022بسعر 645,000 جنيه

- سوزوكي إرتيجا

سوزوكي إرتيجا

تتمتع السيارة سوزوكي ارتيجا بمحرك 4 سلندر، يولد 104 حصانا، سعة 1500 سي سي، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، إلى جانب معدل استهلاك للبنزين يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة سوزوكى ارتيجا :

- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 829,900 جنيه

- جيتور X70

جيتور X70

زودت جيتور X70 موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 156 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

اما عن سعر السيارة جيتور X70 :

- أوتوماتيك A/T / COMFORT 2022 بسعر 509,900 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 549,900 جنيه

- أوتوماتيك A/T / COMFORT 2023 بسعر 799,000 جنيه

- أوتوماتيك A/T / COMFORT 2024 بسعر 839,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 859,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2024 بسعر 894,000 جنيه

- ساوإيست DX8S

ساوإيست DX8S

تاتى السيارة ساوإيست DX8S بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 156 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 230 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ديوال كلاتش تبريد زيت ، كما تعتمد على تعليق ماكفرسون أمامي مستقل وخلفي بوصلات متعددة مستقلة وبارو ستيرينج كهرباء .

اما عن سعر السيارة ساوايست DX8S :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 885,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE II 2023بسعر 895,000 جنيه

- شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تأتي السيارة شيري تيجو 8 بمحرك 1500 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات "4 سلندر"، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة سداسي السرعات طراز DSG.

اما عن سعر السيارة شيرى 8 تيجو :

- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعر 960,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 7 SEATS 2024 بسعر 980,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 1,000,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2024 بسعر 1,020,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 7 SEATS 2024 بسعر 1,040,000 جنيه

- أوتوماتيك A/T / LUXURY 2022 بسعر 1,060,000 جنيه