فرصة.. احصل على سيارة بنصف الثمن من مزاد حكومى جديد

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد جديد للسيارات يوم الاربعاء الموافق 11 اكتوبر القادم ، تابعة لجهات حكومية مختلفة .

ويتبع مزاد السيارات المقام يوم الاربعاء الموافق 11 اكتوبر القادم ، شركة المصريين للتوزيع والخدمات، و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، و صندوق بحوث الدراسات وزارة الاسكان، و الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و جامعة القاهرة كلية الهندسة، و المجلس القومي للسكان .

ويضم مزاد سيارات شركة المصريين للتوزيع والخدمات، 21 سيارة ميتسوبيشي بيك أب موديلات 2007 و2008، و 5 جي إم سي بيك أب موديل 2011، و مازدا 323 موديل 1982، و لادا 2107 موديل 2008 ، و فاو بيك أب موديل 2007.

اما مزاد وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، فيضم نصر تمبرا 2001، و 4 شيفروليه دوبل كابينة 1993، و شيفروليه دوبل كابينة 1996 و2000 و2004، و ميتسوبيشي دوبل كابينة 2003، و نيسان دوبل كابينة 1997 و1999، و بيدفورد دوبل كابينة 1996، و ميتسوبيشي لانسر 1997 و1998، و نصر 128 موديل 1998، و هيونداي أكسيل 1996 و1998، و تويوتا دوبل كابينة 2000 و1995، و بيجو 504 استيشن 1982، و ايسوزو بيك أب 2004 و2000 و1988 ، و إيسوزو دوبل كابينة 1994 و1985.

ويتحة مزاد صندوق بحوث الدراسات وزارة الاسكان على ريجاتا 1985، سوزوكي 7 راكب موديل 1989 و1990، وياتى مزاد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسيارة سوزوكي فان 2009، و 2 جاك ميني باص 2009، بينما يضم مزاد جامعة القاهرة كلية الهندسة، بيجو 504 صالون 1979 و1981، مازدا بيك أب 1978، ومزاد المجلس القومي للسكان يضم 3 نيسان أرمادا 1994، و جيب شيروكي 1991.

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .