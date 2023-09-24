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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد فعاليات بطولة Revit Up مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات     

الجولة الرابعة من
الجولة الرابعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

اقيمت فعليات الجولة الرابعة من بطولة ريفيت اب Revit Up مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات، بحضور مشاركيين دوليين على حلبة اتوفروم العبور لرياضة المحركات .

الجولة الرابعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

وشهدت الجولة الرابعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات، تواجد جمهيرى كبير ، وعدد كبير من المتسابقين المحليين والدوليين وسط أجواء احتفالية مميزة .

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وتصاعدت الادخنة البيضاء الكثيفة خلال الاستعراضات التى شهدتها فعليات البطولة من السيارات المشاركة ، وتقديم اداء ابهر المتواجدين ، مما جعل هناك حماس واثارة طوال الفاعلية .

الجولة الرابعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

واختتمت فعاليات السباق بقيام اللجنة المنظمة بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى، والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والجماهير.

الجولة الرابعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

وقال كابتن سامح عبدالقوى مؤسس بطولة ريفيت اب مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات ، ان فاعليات اليوم شهدت مشاركة 106 متسابق منهم اربع لاعبيين دوليين .

الجولة الرابعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

واضاف عبدالقوى ، ان البطولة كانت تتمثل فى السرعة والاثارة ، وتم انتهاء الجولة الرابعة فى الساعة 9 ونصف ، ولكن بسبب الحماسة التى كانت متواجدة لدى اللاعبين وايضا الجمهور اقيمة بطولة اخرى تسمى " ذا جيت " .

الجولة الرابعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

واوضح مؤسس بطولة ريفيت اب مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات ، ان مصر اصبح بها انتشار كبير للثقافة المتورية وشغف وحب لرياضة السيارات .

ولمشاهدة تقرير الجولة الرابعة من بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات ، من خلال الفيديو التالى : 

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