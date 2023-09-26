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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احم سيارتك من الصدأ خلال موسم الأمطار .. فى 7 خطوات

احمى سيارتك من الصدأ
احمى سيارتك من الصدأ خلال موسم الأمطار

موسم الأمطار قد يكون جميلاً ومنعشاً، ولكنه قد يشكل تحديًا لحماية سيارتك من التآكل والصدأ ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على جمال وقيمة سيارتك على المدى الطويل، فمن المهم اتباع بعض الإجراءات الواقية.

احمى سيارتك من الصدأ خلال موسم الأمطار

هناك بعض النصائح للحفاظ على سيارتك بحالة جيدة وحمايتها من تأثيرات المطر والرطوبة خلال موسم المطر ، منها تعلم كيفية غسلها وتلميعها بشكل مناسب، استخدام واقي الطلاء، وتجفيفها بعناية.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على بعض النصائح للحفاظ على جمال السيارة وحمايتها من الصدأ.

 

- غسل السيارة بانتظام:

قم بغسل سيارتك بانتظام لإزالة الأوساخ والملوثات التي يمكن أن تتراكم وتتسبب في تآكل الأجزاء المعدنية.

- تجفيف السيارة:

جفف سيارتك جيدًا بعد غسلها لمنع تكوّن الصدأ. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتجفيف.

احمى سيارتك من الصدأ خلال موسم الأمطار

- تلميع السيارة:

استخدم منتجات تلميع لحماية الطلاء وتقليل التعرض للرطوبة والتآكل.

- واقي الطلاء: 

استخدم واقي الطلاء الذي يساعد على تشكيل طبقة حاجزة بين الطلاء والعوامل الجوية الضارة، مثل المطر والرطوبة.

احمى سيارتك من الصدأ خلال موسم الأمطار

- رش المحافظ: 

استخدم محافظ خاصة لحماية الأجزاء المعدنية الهامة في السيارة، مثل أسفل السيارة والإطارات.

- مراقبة الخدوش:

قم بإصلاح أي خدوش في الطلاء على الفور، لأنها يمكن أن تتسبب في تراكم الرطوبة والصدأ.

احمى سيارتك من الصدأ خلال موسم الأمطار

- تغطية السيارة:                       

إذا كان لديك مكان مغطى لتخزين سيارتك، فاستخدمه لتقليل التعرض للعوامل الجوية الضارة.

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