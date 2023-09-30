كيف تختار سيارة كهربائية مستعملة؟.. اعرف الخطوات

تعتبر السيارات الكهربائية بديلاً صديقًا للبيئة ومستدامًا عن السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، و تتميز السيارات الكهربائية بتوفير الطاقة والاعتماد على محركات كهربائية بدلاً من المحركات الاحتراقية التقليدية.

السيارات الكهربائية المستعملة

قد تجد أن السيارات الكهربائية المستعملة تكون أكثر تكلفة في الشراء مقارنة بالسيارات التقليدية، ولكنها تعتبر استثمارًا جيدًا على المدى الطويل نظرًا لتوفير تكاليف التشغيل والصيانة وانخفاض تكاليف الوقود.

وعند شراء سيارة كهربائية قم بالبحث والمقارنة بين مختلف الموديلات والخيارات المتاحة لديك، وأن تستفسر عن أي أسئلة تود معرفة إجابتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

عند اختيار سيارة كهربائية مستعملة، تحتاج إلى النظر في عدة عوامل ، سنقدمها لكم خلال السطور التالية :

السيارات الكهربائية المستعملة

1- البحث والمقارنة:

ابحث عن الموديلات المختلفة المتاحة في السوق وقارن بينها، انظر إلى المواصفات الفنية والمدى الذي يمكن قطعه ووقت الشحن وكفاءة الطاقة وحجم البطارية.

2- تاريخ الصيانة:

تحقق من سجل الصيانة للسيارة المستعملة، تأكد من أن الصيانة تمت بانتظام وأنها خالية من المشاكل الكبيرة.

3- فحص البطارية:

تأكد من حالة البطارية، البطاريات المستخدمة قد تفقد بعض سعتها الأصلية، لذا تأكد من أنها لا تزال تعمل بشكل جيد.

4- اختبار القيادة:

حاول قيادة السيارة لفترة قصيرة لمعرفة كيفية أدائها وراحة القيادة ونظام الفرامل.

5- التفتيش الميكانيكي:

قبل الشراء، احضر ميكانيكي متخصص لفحص السيارة والتأكد من أنها في حالة جيدة وخالية من أي مشاكل محتملة.

السيارات الكهربائية المستعملة

6- السعر:

قارن الأسعار في السوق للسيارات المماثلة وتأكد من أن السعر المطلوب عادل ويتناسب مع حالة السيارة.