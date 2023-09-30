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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

السيارة بيجو 408
السيارة بيجو 408 موديل 2024

ظهرت مؤخرا السيارة بيجو 408 موديل 2024 الجديدة ، داخل أسواق المملكة العربية السعودية المحلية للسيارات ، والتى تعتبر من أكبر الأسواق فى المنطقة العربية .

السيارة بيجو 408 موديل 2024

وتعد السيارة بيجو 408 موديل 2024 الجديدة ، هى احدى السيارة الكروس أوفر الفاخرة الرياضية ، التى قدمها الصانع الفرنسى مؤخرا بمستويات عالية من فخامة والطابع الرياضى .

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تستمد السيارة بيجو 408 موديل 2024 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر يولد قوة تصل إلى 215 حصان ، و ناقل الحركة أوتوماتيك ، و عزم الدوران: 300 نيوتن متر، و سعة خزان الوقود: 52 لتر.

السيارة بيجو 408 موديل 2024

وظهرت السيارة بيجو 408 موديل 2024 الجديدة بشبكة أمامية غير بارزة بمساحة كبيرة من الواجهة وتوسطها الشعار ، و مصابيح أمامية حادة مقسمة إلى قسمين ونحيفة متصلة مع الشبك تعمل بتقنية LED ، و المصابيح الخلفية ليد ، بالاضافة الى خطوط حادة على هيكل السيارة ومرايا جانبية في باللون الأسود لتعزيز اللمسات الرياضية،و أقواس العجلات السوداء بجنوط ألمونيوم مقاس 20 بوصة.

السيارة بيجو 408 موديل 2024

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 موديل 2024 ، فتاتى بطول 4687 مم، و العرض 1848 مم، و الارتفاع 1478 مم، و قاعدة العجلات 2787 مم، و مساحة الشنطة 536 لتر .

السيارة بيجو 408 موديل 2024

اما المقصورة الداخلية للسيارة بيجو 408 موديل 2024، فجمعت بين التقنيات المتطورة والخامات الفاخرة التي تعزز مستوى الرفاهية ، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع تصميم i-Cockpit المألوف تصميم رياضي ومدمج للمقود، و تاتى بمقاعد مكسوة بجلد ألكانتارا تدعم التعديل كهربائياً و التدفئة والتدليك و ذاكرة حفظ الوضعية .

السيارة بيجو 408 موديل 2024

بالاضافة الى فتحة السقف عادية، و شاشة المعلومات والترفيه 10 بوصة، و اقتران شاشة المعلومات والترفيه بالهاتف (بلوتوث- آبل كاربلاي لاسلكي – أندرويد أوتو لاسلكي)، و عدد السماعات 6، و شاشة العدادات 10 بوصة، و مكيف الهواء أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم، و فتحة مكيف للصف الثاني .

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ظهور أول سيارة شرطة من تيسلا سايبرتراك الخارقة

وتضم السيارة بيجو 408 موديل 2024 ، عدد من وسائل الامان من بينها 6 وسائد هوائية ، و ثبات إلكتروني، و مكابح مانعة للانغلاق، و التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، و التحكم في قوى الجر، و نظام تثبيت السرعة متكيف، و تحذير الخروج عن المسار، و البقاء في المسار، و مكابح الطوارئ الذاتية، و تنبيهات تفادي التصادم، و مراقبة المنطقة العمياء، و التحذير من التصادم الأمامي، و التحذير من حركة المرور عند الرجوع للخلف، و مراقبة إجهاد السائق، و قراءة لافتات الطريق، و حساسات الركن أمامي و خلفي، و كاميرا رؤية خلفية، و كاميرا 360 درجة .

السيارة بيجو 408 موديل 2024

أما عن سعر السيارة بيجو 408 موديل 2024 في المملكة العربية السعودية ، فتاتى بفئتين للسعر اولهما Allure بسعر 138 الف ريال ، والفئة الاخرى GT بسعر 160,425 ريال سعودي .

بيجو 408 موديل 2024 بيجو 408 بيجو السيارة الكروس أوفر المملكة العربية السعودية بيجو 408 الجديدة

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