أرخص من ثمنها 70% .. اشتري تويوتا لاند كروزر الجديدة

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

تويوتا لاند كروزر موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

تويوتا لاند كروزر موديل 2023

وتأتى السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 212.196 دولار ، اما الفئة المتوسطة 148.537 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 137.927 دولار .

تويوتا لاند كروزر موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 ، تاتى بمحرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، ينتج عزم دوران 650 نيوتن/متر، وقوة 409 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك .

و تستهلك السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 ، من الوقود 10.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل بها سعة خزان الوقود الي 110 لتر .

وتاتى السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 ، بابعاد خارجية تقدر بطول 5145 مم، وعرض 1980 مم، وارتفاع 1890 مم.

تويوتا لاند كروزر موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 ، نظام كشف حركة مجسم، و360 كاميرا، وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الانزلاقات، وغطاء محرك أوتوماتيك، ومساند رأس أوتوماتيك، والتحكم بالمقود الأوتوماتيكي، ومصابيح الفرامل التكيفية، وحزمة التعليق التكيفية، ووسائد هوائية، وإنذار لمنع السرقة، وقفل الباب التلقائي .