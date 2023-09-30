بعد تألقه مع النادى الأهلى .. شاهد سيارة إمام عاشور الجديدة

احتفل لاعبا النادى الاهلى كهربا و إمام عاشور مع جمهور النادي ، عقب الفوز على فريق سان جورج برباعية نظيفة ، في المباراة التي أقيمت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة أمس .

اللاعب إمام عاشور

ليصعد النادى الاهلى بهذا الفوز إلى دور المجموعات في البطولة، وقدم اللاعب أمام عاشور مستوي جيدا في مباراة أمس وساهم في تأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات .

ويعتبر اللاعب إمام عاشور من أكثر أسماء لاعبى كرة القدم ترددا خلال الفترة الاخيرة ، بعد انتقاله للنادى الأهلى قادما من نادي ميتلاند الدنماركي وقبله نادى الزمالك .

اللاعب إمام عاشور

وانتشرت صورة للاعب الأهلى عاشور برفقه زوجته خلال عيد الاضحى الماضى ، مع الأضحية ، وعلق كاتبًا: “كل سنة وانتم طيبين عيد سعيد عليكم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا”.

وظهر بالصورة الخاصة بلاعب الأهلى فى خلفيتها سيارة جديدة ملك له ، وهى من نوع لاند روفر فيلار موديل 2021 ، والتى يتراوح سعرها من مليون و700 ألف إلى 2 مليون على حسب الفئة السعرية الخاصة بها .

اللاعب إمام عاشور

مواصفات سيارة لاعب الأهلى إمام عاشور

تأتي السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 217 كيلومتر في الساعة.

و من خلال تلك القدرات الفنية لـ لاند روفر فيلار موديل 2021 تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية فقط، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 7.6 لتر.

السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021

و جاءت السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت طول 4.803 متر، و بعرض يقدر بـ 2.032 متر، و 1.666 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.873 متر، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 532 لتر.