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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تألقه مع النادى الأهلى .. شاهد سيارة إمام عاشور الجديدة

اللاعب إمام عاشور
اللاعب إمام عاشور

احتفل لاعبا النادى الاهلى كهربا و إمام عاشور مع جمهور النادي ، عقب الفوز على فريق سان جورج  برباعية نظيفة ، في المباراة التي أقيمت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة أمس .

اللاعب إمام عاشور

ليصعد النادى الاهلى بهذا الفوز إلى دور المجموعات في البطولة، وقدم اللاعب أمام عاشور مستوي جيدا في مباراة أمس وساهم في تأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات .

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ويعتبر اللاعب إمام عاشور من أكثر أسماء لاعبى كرة القدم ترددا خلال الفترة الاخيرة ، بعد انتقاله للنادى الأهلى قادما من نادي ميتلاند الدنماركي وقبله نادى الزمالك .

اللاعب إمام عاشور

وانتشرت صورة للاعب الأهلى عاشور برفقه زوجته خلال عيد الاضحى الماضى ، مع الأضحية ، وعلق كاتبًا: “كل سنة وانتم طيبين عيد سعيد عليكم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا”.

 

وظهر بالصورة الخاصة بلاعب الأهلى فى خلفيتها سيارة جديدة ملك له ، وهى من نوع لاند روفر فيلار موديل 2021 ، والتى يتراوح سعرها من مليون و700 ألف إلى 2 مليون على حسب الفئة السعرية الخاصة بها .

اللاعب إمام عاشور

مواصفات سيارة لاعب الأهلى إمام عاشور 

تأتي السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 217 كيلومتر في الساعة.

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و من خلال تلك القدرات الفنية لـ لاند روفر فيلار موديل 2021 تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية فقط، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 7.6 لتر.

السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021

و جاءت السيارة لاند روفر فيلار موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت طول 4.803 متر، و بعرض يقدر بـ 2.032 متر، و 1.666 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.873 متر، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 532 لتر.

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