بمليون جنيه .. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ٥ سيارات SUV جديدة في مصر بمتوسط مليون جنيه ، داخل السوق المحلى المصري .

1- سكودا كاميك

سكودا كاميك

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة سكودا كاميك

- أوتوماتيك / AMBITION 2022 بسعر 850,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2022 بسعر 950,000 جنيه

- أوتوماتيك / AMBITION 2023 بسعر 1,100,000 جنيه

2- شيفروليه كابتيفا

شيفروليه كابتيفا

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 CC "تيربو"، مكون من 4 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصان، و 255 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الجر الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

اما عن سعر السيارة شيفروليه كابتيفا

- أوتوماتيك / LS 2022 بسعر 979,990 جنيه

- أوتوماتيك / LT 2022 بسعر 999,990 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIER 2022 بسعر 1,089,990 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2022 بسعر 1,109,990 جنيه

3- بيجو 2008

بيجو 2008

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

اما عن سعر السيارة بيجو 2008

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 1,069,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 1,149,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2023 بسعر 1,219,990 جنيه

4- كيا اكسيد

كيا اكسيد

ياتى محرك السيارة سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية بلغت 160 حصان،وعزم دوران 253 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة من 7 غيارات طراز DSG.

تصل السيارة كيا اكسيد موديل 2024 من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة كيا اكسيد

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 949,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2022 بسعر 999,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2024 بسعر 1,149,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE / PANORAMA 2024 بسعر 1,219,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE / PANORAMA 2024 بسعر 1,289,900 جنيه

5- هيونداي توسان

هيونداي توسان

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك .

وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة هيونداي توسان

- أوتوماتيك / SHADOW 2022 بسعر 1,040,000 جنيه

- أوتوماتيك / BLAZE 2022 بسعر 1,075,000 جنيه

- أوتوماتيك / REDINE 2022 بسعر 1,155,000 جنيه

- أوتوماتيك / NIGHT 2022 بسعر 1,265,000 جنيه

- أوتوماتيك / MID-NIGHT 2022 بسعر 1,275,000 جنيه

- أوتوماتيك / BLACK DIAMOND 2022 بسعر 1,355,000 جنيه

- أوتوماتيك / COLLECTOR 2022 بسعر 1,365,000 جنيه