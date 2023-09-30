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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

180 ألف جنيه .. أرخص سيارات زيرو في مصر

ارخص سيارات زيرو
ارخص سيارات زيرو في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلي المصري خلال الفترة الماضية ، وأعلن وكلاء السيارات عن زيادة سعرية لقائمة طرازاتها  .

وبالرغم من ان سوق السيارات المصري يضم العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميًا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار أرخص ٥ سيارات زيرو في مصر ، بالرغم من ارتفاع الأسعار .

 

1- سوزوكى التو

سوزوكى التو

دعمت السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات، حيث يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 13 كيلومتر في الساعة.

وتستغرق السيارة سوزوكي التو موديل 2022 مدة زمنية قدرها 20 دقيقة للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى نسبة تبلغ 3.7 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه

 

2- لادا جرانتا

لادا جرانتا

تعتمد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على محرك بقوة 98 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات بنظام جر أمامي.

تتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقارب 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه 

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه

 

3- سوزوكى بالينو

سوزوكى بالينو

تستخدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 محرك سعة 1400 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، حيث يتمكن من إنتاج 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مما يمنحها القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك 2022 بسعر 319,900 جنيه         

- أوتوماتيك 2023 بسعر 799,900 جنيه

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4- شانجان ألسفن      

شانجان ألسفن     

تستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات . 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه     

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه  

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه  

 

5- سوزوكى اسبريسو

سوزوكى اسبريسو

تعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو على قدرات فنية تتمثل في محرك 1000 CC، بقوة اجمالية قدرها 67 حصانا، و90 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 14.3 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة الثبات 0.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق ناقل سرعات يدوي من 5 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 4.6 لتر عندما تسير لمسافات 100 كيلومتر، مما يجعلها نسخة اقتصادية وموفرة للبنزين إلى جانب سعرها التنافسي.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / فول اوبشن 2022 بسعر 364,900 جنيه

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