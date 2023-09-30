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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادات جديدة لـ تويوتا كورولا مع طرح موديل 2024 .. اعرف سعرها

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا في مصر ، عن طرح الموديل الجديد 2024 من السيارة الشهيرة كورولا ، بزيادة سعرية عن موديلها السابق خلال نهاية شهر سبتمبر .

تويوتا كورولا موديل 2024

أوضح وكيل شيري ، أن السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان الرياضية داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها بمتوسط من 50 ألف جنيه الى 180 الف جنيه على حسب الفئة .

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وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع  CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

تويوتا كورولا موديل 2024

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024 ، بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 470 لترا.

تويوتا كورولا موديل 2024

زودت مقصورة تويوتا كورولا موديل 2024 بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، باور ستيرنج، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش مقاعد من القماش، ومثبت سرعة، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وتحكم من خلال عجة القيادة .

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وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

تويوتا كورولا موديل 2024

اما عن أسعار تويوتا كورولا 2024

- فئة أكتيف أوتوماتيك 925 ألف جنيه بدلاً من 875 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

- فئة كمفورت 990 ألف جنيه بدلاً من 920 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

- فئة سمارت مليون و100 ألف جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه. 

- فئة سمارت بفتحة سقف مليون و150 ألف جنيه بدلاً من 970 ألف جنيه بزيادة 180 ألف جنيه. 

- فئة اليجانس مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و34 ألف جنيه بزيادة 166 ألف جنيه. 

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