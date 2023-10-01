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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة .. بهذا السعر

كيا سبورتاج 2023
كيا سبورتاج 2023

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في  هذا المجال الكترونيًا، وهي في حالة خارجية تحمل مفهوم "كسر الزيرو"، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات GT-Line، والتي تضم باقة من التقنيات القوية.

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وتقدم كيا سبورتاج 2023 من فئة GT-Line بسعر رسمي يبلغ مليون و639.900 جنيه، بينما ظهرت السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة اضافية قدرها 360 الف جنيه، وهي القيمة التي يفرضها بعض التجار والموزعين تحت مصطلح الاوفر برايس مقابل التسليم الفوري، والتي وصلت لـ 400 الف جنيه.

كيا سبورتاج 2023

تحتوي السيارة على جنوط رياضية، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، مع نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، فتحة سقف كهربائية، وشاشة داخلية تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، مع مقودحركة مالتي فانكشن متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، مع حزمة من انظمة المكابح والمساعدة، ووسائد هوائية للحماية.

كيا سبورتاج 2023

تتمتع السيارة كيا سبورتاج 2023 بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي DSG 7 غيار "دفع أمامي".

كيا سبورتاج 2023

ابعاد السيارة كيا سبورتاج 

 

تتمتع السيارة بتصميم خارجي رياضي من فئة الـ SUV، مع شبكات كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح حادة المظهر، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4515 مم، وعرض 1865 مم، و1650 مم للارتفاع، إلى جانب 170 مم لارتفاع السيارة عن الارض، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2680 مم.

 

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" اعلى فئة 

 

وتباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 "كسر زيرو" بسعر يبلغ 2 مليون جنيه ربما تكون قابلة للتفاوض، بينما يبلغ سعرها الرسمي نحو 1,639,900 جنيه.

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