سعر فيات تيبو "HIGHT LINE" موديل 2022 .. اركب كسر زيرو

تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية الايطالية في السوق المصري، والتي تقدم بسعر رسمي يبدأ من 825 الف حتى 950 الف جنيه للفئة HIGHLINE عالية التجهيزات لموديل 2023، دون حساب قيمة الاوفر برايس التي يفرضها العديد من التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

فيات تيبو

وظهرت الفئة HIGHLINE للبيع عبر الانترنت تحت مصطلح "كسر الزيرو"، مع تقديمها بموديل 2022، وعدد كيلومترات بلغت 1.700 كم فقط، بالاضافة إلى ترخيص مروري لمدة 3 سنوات، مع حالة داخلية وخارجية جديدة تمامًا.

فيات تيبو

وتأتي السيارة فيات تيبو HIGHLINE موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بالكثير من التجهيزات تتضمن، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج ملون بالناحية الخلفية.

فيات تيبو

وتعتمد السيارة على تصميم السيدان، مع ابعاد خارجية بلغت 4540 مم للطول الكلي، و1790 مم للعرض، و1490 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر، بالاضافة إلى شبكة أمامية باللون الاسود، وعدد 4 ابواب، وجنوط رياضية، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2636 مم.

فيات تيبو

القدرات الفنية للسيارة فيات تيبو HIGHLINE موديل 2022

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

القوة الاجمالية 110 حصان.

عزم الدوران 152 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.

دفع أمامي.

استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كم.

سعر فيات تيبو HIGHLINE موديل 2022

تقدم السيارة فيات تيبو HIGHLINE موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت حالة "كسر الزيرو" بسعر 980 الف جنيه.