فيات 600e الكهربائية تطرح بالأسواق| بهذا السعر

كشفت شركة فيات عن طرازاها الذى طال انتظاره فيات 600e الكهربائية الجديدة ، حيث تنتمي 600e الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، بالإضافة الي أن سيارة 600e تحتوي علي 4 أبواب .

فيات 600e الهاتشباك الكهربائية

فيات 600e الهاتشباك الكهربائية

- مواصفات سيارة 600e

فيات 600e الهاتشباك الكهربائية

تأتي سيارة فيات 600e الهاتشباك الجديدة بطول 4.17 متر، وتصل مساحة التخزين بحقيبتها الي 1520 لتر .

- محرك فيات 600e

فيات 600e الهاتشباك الكهربائية

تحصل سيارة فيات 600e علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 115 كيلووات، أي ما يعادل 156 حصان، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر، وبفضل محركها تصل سيارة 600e الي سرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتصل سرعة 600e القصوى الي 150 كم/ساعة .

فيات 600e الهاتشباك الكهربائية

بالإضافة الي أن سيارة فيات 600e الكهربائية تمتلك بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، ويمكن لـ سيارة 600e أن تقوم بقطع مسافة سير تصل إلى 409 كم، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

- سعر 600e الكهربائية

مقصورة فيات 600e الهاتشباك الكهربائية

تباع سيارة فيات 600e الهاتشباك الكهربائية بسعر 36.490 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 193 ألف جنيه تقريباً .