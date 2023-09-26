فيات 600e الكهربائية تطرح بالأسواق| بهذا السعر

كشفت شركة فيات عن طرازاها الذى طال انتظاره فيات 600e الكهربائية الجديدة ، حيث تنتمي 600e الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، بالإضافة الي أن سيارة 600e تحتوي علي 4 أبواب .
- مواصفات سيارة 600e
تأتي سيارة فيات 600e الهاتشباك الجديدة بطول 4.17 متر، وتصل مساحة التخزين بحقيبتها الي 1520 لتر .
- محرك فيات 600e
تحصل سيارة فيات 600e علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 115 كيلووات، أي ما يعادل 156 حصان، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر، وبفضل محركها تصل سيارة 600e الي سرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتصل سرعة 600e القصوى الي 150 كم/ساعة .
بالإضافة الي أن سيارة فيات 600e الكهربائية تمتلك بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، ويمكن لـ سيارة 600e أن تقوم بقطع مسافة سير تصل إلى 409 كم، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .
- سعر 600e الكهربائية
تباع سيارة فيات 600e الهاتشباك الكهربائية بسعر 36.490 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 193 ألف جنيه تقريباً .