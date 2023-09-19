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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات تيبو مستعملة سعرها 60 ألف جنيه فقط..فرصة لاتعوض

فيات تيبو
فيات تيبو

نجحت سيارة فيات تيبو فى السيطرة تماماً على مبيعات السيارات فى السوق المصري، وزاحمت بقوة واحدة من أشهر السيارات وهي تويوتا كورولا،ولكن مع ارتفاع أسعار السيارات بشكل واضح؛، أصبح سوق المستعمل هو الحل بسبب أسعاره الأقل.

يمكنك الحصول على سيارة فيات تيبو مستعملة بسعر 60 ألف جنيه فقط، وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأبرز فى مصر.

تأتى فيات تيبو موديل 1992 بمحرك قوي سعة 1600 سي سي، بناقل سرعات من 5 سرعات، وهي معتدلة فىة استهلاك الوقود.

جاءت فيات تيبو موديل 1992بعدادت قراءة مبسطة، ومقصورة تستوعب 4 أشخاص بأريحية تامة، وهي باللون “الزيتي”.

بلغت قراءات عداد أكثر فيات تيبو موديل 1992 من 200 ألف كيلومتر، كما حصلت على دهان خارجي للتجديد، وبها رخصة سارية حتى العام المقبل، ومتواجدة فى محافظة القاهرة.

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