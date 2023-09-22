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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات تطرح سيارتها الكهربائية النسخة «600» بهذه المواصفات .. صور

فيات 600 
فيات 600 

تعد شركة فيات واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث قدمت العملاقة الإيطالية باقة من الطرازات القوية طوال تاريخها العريق والممتد، وآخرها النسخة 600 ذات القدرات الكهربائية، والتي تعتبر من آحدث الإصدارات التي كشفت عنها مؤخرًا.

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تتمتع السيارة فيات 600 بتصميم خارجي يتسم بالطابع الرياضي، معطول كلي يبلغ 4.170 مم، وسعة تخزين خلفية تقدر بـ 360 لترًا، مع حزمة ضوئية، وصادم متعدد الفتحات الهوائية من الناحية السفلية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، والرقم 600 الذي يتوسط مقدمة السيارة.

فيات 600 

القدرات الفنية للسيارة فيات 600 

 

تعتمد السيارة فيات 600 على بطارية سعة 54 كيلووات في الساعة، مع إمكانية إعادة شحنها في مدة قدرها 30 دقيقة، وذلك للوصول من 20% إلى 80% من طاقتها.

فيات 600 

وتستمد السيارة قوتها من محرك بقوة 154 حصانا، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 9 ثوان.

فيات 600 

تجهيزات السيارة فيات 600 

 

دعمت السيارة فيات 600 بالكثير من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع لوحة عدادات رقمية يبلغ قياسها 7 بوصة، وجنوط رياضية تتراوح بين 16 و 18 بوصة، وكاميرا 180 درجة، وخاصية التعرف على الصوت، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع خاصية التدفئة وتبريد المقاعد، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ونظام تشغيل السيارة عن بعد، وحساسات حركة.

فيات 600 
فيات حسن منصور فيات 600 السيارة فيات 600 سيارة فيات 600

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