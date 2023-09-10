هتوفر شوية .. فيات تيبو 2023 أول فئة "أوتوماتيك"

تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من اشهر السيارات المطروحة في السوق المصري، حيث تحمل تكنولوجيا الصانع الايطالي، مع تقديم نوعين من التصميمات الهاتشباك والسيدان، بالاضافة إلى طرح جميع فئاتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي.

ويرغب البعض في شراء هذه السيارة موديل 2023 ولكن بسعر مناسب، وفي هذه الحالة يمكن الاستغناء عن الفئات عالية التجهيز، والحصول على الفئة الاولى وهي الارخص سعرًا في القائمة الرسمية، حيث يتم طرحها بسعر 825 الف جنيه.

فيات تيبو موديل 2023

ويقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة فيات تيبو الرسمية في مصر واهم مواصفاتها الفنية.

تضم السيارة فيات تيبو موديل 2023 باقة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة، بالاضافة إلى قدرات قياسية منها مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، سنتر لوك، نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

فيات تيبو موديل 2023

وتحتوى السيارة على مواصفات فنية تتضمن الاتي :

محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

عزم الدوران 152 نيوتن/متر، والقوة الاجمالية 110 حصانا.

ناقل حركة 6 غيار أوتوماتيك.

نوع الدفع "أمامي".

تستغرق السيارة 11.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192 كم/س.

معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو موديل 2023

اسعار فيات تيبو موديل 2023 الرسمية بجميع فئاتها في مصر

الفئة الاولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة قدرها 825 الف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة قدرها 910 الف جنيه.

الفئة الثالثة HB ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة قدرها 910 الف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة قدرها 950 الف جنيه.

الفئة الخامسة HB HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة قدرها 975 الف جنيه.