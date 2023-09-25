بـ 900 ألف جنيه.. اشتري فيات 500 موديل 2023

يبحث المواطنين المصريين عن سيارات جديدة موديل 2023، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، ويتوافر داخل سوق السيارات المصري مجموعة من السيارات الجديدة بمختلف فئاتها ، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة ، بالإضافة الي أن هذه السيارات توافره لدي الوكلاء والموزعين بعد مرور قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأزمات التي جاء علي اثرها ارتفاعات بأسعار جميع الإصدارات .

فيات 500 موديل 2023 داخل سوق السيارات

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر فيات 500 موديل 2023، وتنتمي 500 الي فئة السيارات الكوبيه التي تحتوي علي بابين فقط :

فيات 500 موديل 2023 داخل سوق السيارات

- وسائل الأمان بـ فيات 500

زودت سيارة فيات 500 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للاصطفاف ، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك فيات 500 الكوبيه

فيات 500 موديل 2023 داخل سوق السيارات

تنتج سيارة فيات 500 الكوبيه موديل 2023 عزم دوران يصل الي 131 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 35 لتر ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 100 حصان، وتصل سرعة فيات 500 القصوى الي 182 كم/ساعة .

- سعر فيات 500 موديل 2023

فيات 500 موديل 2023 داخل سوق السيارات

تتواجد فيات 500 موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 900 ألف جنيه، للفئة الوحيدة المتوافرة داخل السوق المصري السيارات الجديدة .