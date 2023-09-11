أشهر سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه بس

استطاعت السيارة فيات 127 أن تكتسب شهرة كبيرة داخل الشارع المصري، نسبة إلى عدة مميزات ابرزها التصميم الهندسي من فئة الهاتشباك، والذي يمنحها الافضلية في التغلب على مشكلات الاصطفاف والزحام، بالاضافة إلى الاعتمادية وتوافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب سعرها الاقتصادي وسهولة شرائها وبيعها مره اخرى، فهي من اكثر السيارات المطلوبة.

فيات 127

وتتناسب هذه السيارة عادة مع المبتدئين في عالم القيادة، او راغبي شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وظهرت فيات 127 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات عبر الانترنت، تحت موديل 1986 وهي في حالة خارجية جيدة للغاية، مع طلاء محدث باللون الابيض.

وتؤكد البيانات المقدمة أن السيارة تتمتع بحالة فنية ممتازة، بعد ان تم عمل عمرة للموتور وتغير طقم دبرياج جديد، بالاضافة إلى تحديث عفشة السيارة تضمن الكبالن والمساعدين، وطقم السرفيس ايضا والذي يشمل السيور والبوجيهات وزيت الموتور والفتيس.

فيات 127

وظهرت السيارة فيات 127 موديل 1986 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع وهي ترتكز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع،مع وجود فرش جلد داخلي ومقصورة بحالة جيدة، بالاضافة إلى وجود طقم صوتي ترفيهي، ومدخل USB.

فيات 127

ومن المعروف عن السيارة فيات 127 احتوائها على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 غيارات، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل، وصادم خلفي وامامي بارز.

فيات 127

اشتري فيات 127 موديل 1986 بهذا السعر

قدمت السيارة فيات 127موديل 1986 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 35 الف جنيه، وكما ننصح دومًا يجب أن نقوم بفحص السيارة جيدًا مع قبل المتخصصين قبل الشراء.