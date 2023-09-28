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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات تيبو كسر زيرو 2022 .. اشتريها بسعر لقطة

فيات تيبو 2022
فيات تيبو 2022

تباع السيارة فيات تيبو موديل 2023 بسعر رسمي يبدأ من 910 آلاف جنيه للفئة MIDE GRADE، دون حساب قيمة الاوفر برايس غير الرسمي المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين، والتي تصل إلى 150 و200 الف جنيه.

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فيات تيبو 2022 كسر زيرو بهذا السعر 

فيات تيبو 2022

وظهرت نفس الفئة ولكنها تنتمي إلى موديلات 2022، عبر إحدى الصفحات المتخصصة في بيع السيارات إلكترونيًا، وهي بسعر إجمالي يبلغ 900 ألف جنيه، إضافة إلى تمتعها بحالة جديدة من فئة "كسر الزيرو"، حيث قطعت مسافة إجمالية قدرها 2.500 كيلومتر.

فيات تيبو 2022

وتأتي السيارة فيات تيبو 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع برخص عامين، مع حالة الفبريقا بالكامل، بالاضافة إلى وجود عدد من التجهيزات منها كاميرا خلفية، حساسات ركن، جنوط، انذار، قفل مركزي للابواب.

فيات تيبو 2022

وتضم السيارة وسائد هوائية للحماية، نظام فرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وسائد هوائية للحماية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة، ونظام ترفيهي صوتي مع مدخل AUX و USB، وريموت كنترول.

فيات تيبو 2022

وتأتي السيارة بمرايات كهربائية جانبية ضم، ومكيف هواء، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، اضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة سوداء اللون، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم.

 

القدرات الفنية للسيارة فيات تيبو 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 110 حصان، و152 نيوتن/متر، وناقل سرعات سداسي الحركة بقدرات أوتوماتيكية، ومعدل استهلاك للوقود تقدر بـ 6.3 لتر عندما تخوض لمسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

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